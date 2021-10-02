不怕辱華只怕辱不夠！ 抗中團體挑中國國慶「洗臉」習近平

晚會壓軸活動，主辦單位透過「贈慶儀式」，向中國表達抗議。「贈慶」取自香港特有俚語的「攞景贈慶」，意旨於重要日子或場合，刻意做出使人難堪、引起不快的事。（記者楊丞彧攝）

2021/10/02 06:56

〔記者楊丞彧／台北報導〕「我們不怕辱華，只怕辱得不夠！」香港邊城青年等民間團體，選在中國十一國慶日當天對抗中國國慶的大外宣活動，舉辦「抗中反壓迫 團結撐人權」的全球十一抗中晚會，民進黨洪申翰、無黨籍林昶佐、時代力量陳椒華等朝野立委到場站台力挺，一同團結撐人權，晚會尾聲並以黑色噴漆「贈慶」倒放的習近平肖像與中國國旗，作為被壓迫者的反抗，為整晚活動掀起最高潮。

青年民主協會秘書長李欣指出，本次晚會邀請各在台港人團體、台灣民間團體，以及世界各地被中國迫害的在台團體出席發聲，呼籲台灣人民共同防堵中資滲透、抵制2022北京冬奧、重新檢視港澳條例、制定人權及民主條款等訴求。

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香港邊城青年執行委員馮詔天Sky在晚會開場，譴責中國對各個民族的政治迫害從未停止，香港人、圖博人、東突厥斯坦及台灣都深受其害，甚至將極權統治的模式輸出緬甸、泰國等地，所以十一這晚聚集在民主自由的台灣街頭，抗議中國的威權擴張，並展示共同追求民主、自由的決心。

包括台北市議員林穎孟、林亮君、苗博雅、黃郁芬與雲林縣議員廖郁賢，也都到場力挺支持。林穎孟上台表示，她要說一句「辱華」的話，隨後高呼「台灣是主權獨立的國家，是我的祖國」，並諷刺中國玻璃心。黃郁芬則認為，對中國來說，「講自由是辱華，講民主是辱華」，但台灣不應默不做聲，要與被壓迫者團結在一起，成為彼此的後盾。

立委陳椒華則呼籲執政黨對來台的香港民主人士應有更妥善的照顧。國會香港友好連線會長林昶佐也寄望台灣政府能做更多，一方面透過立法、監督行政的手段，支持這些推動香港捍衛民主自由的人士，另一方面也要圍堵中國透過科技、文化、經濟等方式的入侵。洪申翰則指出，若中共繼續執迷不悟的站在民主、自由、人權的對立面，那麼全世界將也會站在中國的對面。此外，台灣基進也由黨職人員代表上台。

各個民間團體也紛紛表達抗中意志，經濟民主連合研究員江旻諺指出，應全面檢視港澳關係條例，不再視港資為一般外資，防止紅色資本滲透。臺灣學生聯合會常務理事黃亭偉則勸勉同樣生於台灣的青年們，不可被中國抖音、小紅書等文化及經濟上的統戰手段所騙。

人權公約施行監督聯盟研究員楊剛認為，中國不顧國際人權標準，在2022冬奧籌備期間已撕毀承辦時的人權承諾，因此人約盟呼籲，民主陣營必須共同反對中國舉辦2022冬季奧運。而對於中國如何踐踏人權，西藏臺灣人權連線的理事長札西慈仁與台灣聲援緬甸聯盟杜可可，痛心地以故鄉血淚經驗告誡台人。

青年民主協會秘書長李欣與台灣香港協會理事長桑普則同聲呼籲，台灣政府應推動「香港人權及民主條款」的立法。台權會副秘書長王曦則希望，更妥善照顧在台港人的方式，應是讓庇護者都能在台灣獲得定居資格。

中研院臺灣史研究所副研究員吳叡人則壓軸登場，他表示中華人民共和國的成立，是人類史上的空前悲劇。而就如史達林背叛了俄國革命，中華人民共和國也是對中國革命的徹底背叛：中共與其國家除了權力與金錢，什麼都不信。而台灣與香港，有幸可以曾在帝國擴張時保留尊嚴，吳叡人表示「當過人，就不可能再願意做奴隸了」。

歌手巴奈在晚會也獻唱「願榮光歸香港」。（香港邊城青年提供）

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