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    國民黨要求道歉芭樂提案曝光！蘇貞昌登人氣王 還要他檢討壞脾氣

    立法院國民黨團祭出195項案海戰術杯葛總質詢，行政院長蘇貞昌被要求道歉43次，竟還有一案要求「行政院長應檢討自己愛亂飆罵基層的壞脾氣。」（資料照）

    立法院國民黨團祭出195項案海戰術杯葛總質詢，行政院長蘇貞昌被要求道歉43次，竟還有一案要求「行政院長應檢討自己愛亂飆罵基層的壞脾氣。」（資料照）

    2021/10/01 23:26

    〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團今天祭出195項案海戰術杯葛總質詢，民進黨立委吳思瑤細看這些提案後說，國民黨新發明是道歉提案， 其中高達4分之1都是要求官員道歉的無理提案，行政院長蘇貞昌被要求道歉43次、衛福部長陳時中4次，蔡英文總統2次。其中第25案要求「行政院長應檢討自己愛亂飆罵基層的壞脾氣。」

    吳思瑤說，國民黨今天依舊不上質詢台，還破壞公物 推倒備詢台，而且一口氣提了195個垃圾提案，其中高達4分之1都是要求官員道歉的無理提案。

    吳思瑤酸：不該登載議事公報 應放進笑話大全

    吳思瑤說，她看過預算提案、法律提案，但國民黨發明的「道歉提案」，實在拉低國會的素質，不該登載議事公報，而應該放進笑話大全。

    她說，換了黨主席，國民黨真的沒什麼不同，今天的案海戰術再一次呈現全黨的弱智，不敢上質詢台正面對決，也提不出專業的政策論述，只會叫囂「道歉」、「下台」，宣讀的議事人員真是辛苦了。

    吳思瑤統計，國民黨無厘頭要求道歉人氣王開票結果，院長蘇貞昌被要求道歉43次、衛福部長陳時中4次，蔡英文總統2次。唐鳳、王美花、蘇建榮、吳釗燮、潘文忠、蔡清祥無一幸免，都成了芭樂提案受災戶。

    她說，看了這種芭樂提案，相信大家跟她一樣，也想飆罵「麥擱亂了」，忍不住壞脾氣上身了，50個提案要別人道歉，最該道歉的，難道不是國民黨自己？

    吳思瑤說，至於其他提案內容，也有許多 奇文共賞，她忍著頭痛幫大家整理如下：

    第54案「中國禁台灣釋迦蓮霧，行政院卻要道歉？！」
    第63案「中國禁台灣釋迦蓮霧，行政院長應撤換農委會主委＋道歉？！」
    第67案「中國禁台灣釋迦蓮霧，農委會主委要下台？！」（對，你沒眼花，同一件事他們寫了3個提案，一案多罵，一時道歉KMT一時爽、一直道歉KMT一直爽！）
    第64案「台灣申請加CPTPP，行政院長要道歉？！」
    第71案「有人在網路上違法轉售五倍券，行政院長要道歉？！」
    第74案「嘉義市發生前男友企圖盜領前女友的五倍券未遂，行政院長該道歉？！」
    第123案「嘉義市發生前男友盜領前女友的五倍券未遂，行政院長該率唐鳳政委道歉？！」（又來了！大學期末報告都不敢這樣明目張膽地混字數）
    第126案「國際貨幣基金IMF將台灣列為中國的一省，外交部抗議要求更正但無效，行政院長和外交部長該道歉？！」
    第131案「促轉會前主委楊翠6月辭職，行政院長該道歉？！」
    第25案，竟然要求「行政院長應檢討自己愛亂飆罵基層的壞脾氣。」

    國民黨團提案要求行政院長蘇貞昌檢討自己的壞脾氣。（記者簡惠茹翻攝）

    國民黨團提案要求行政院長蘇貞昌檢討自己的壞脾氣。（記者簡惠茹翻攝）

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