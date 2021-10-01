為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大學高錄取率導致教學困境 監委賴鼎銘申請自動調查

    監察委員賴鼎銘說，大學錄取率將近百分之百，造成私立大專院校學生PR值差異過大，他關切教師如何面對此現象所帶來的教學困境，申請自動調查。（資料照）

    監察委員賴鼎銘說，大學錄取率將近百分之百，造成私立大專院校學生PR值差異過大，他關切教師如何面對此現象所帶來的教學困境，申請自動調查。（資料照）

    2021/10/01 20:24

    〔記者吳書緯／台北報導〕教育界出身、曾任世新大學校長的監察委員賴鼎銘今天指出，大學錄取率將近百分之百，造成私立大專院校的學生PR值差異過大，他關切教師該如何面對此現象所帶來的教學困境，申請自動調查。

    賴鼎銘提到，大專校院面對少子化的衝擊，部分學校老師還須協助招生，且學校不斷節縮成本，教師所需的教學資源及教學協助，日趨缺乏，不僅造成教師在教學上，承受莫大壓力，對於學生教育權之保障亦受考驗，第一線的教師實需更多體制的協助。尤其，現在的學生沉浸3C產品日久，在校學習熱誠不足，如何提升這一群學生的學習力，已是當前老師最大的挑戰。

    他說，對於大學教師面對PR值差異過大之學生，如何因材施教，而教師專業自主如何取得平衡，又實體課程及線上教學之支援現況為何，乃至於學校在成本經營考量下，如何保障學生教育權？

    此外，賴鼎銘也關切，大學教師教學整體現況及實際影響如何？對於教師教學之處遇，教學資源不足及面臨教學革新困境等情，主管機關有無確實掌握，並推出相應之規劃及對策，以符大學教育及教育基本法相關規定。

    賴鼎銘說，為維護師生重大權益，均將予以深入調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》北檢查監院洩密案 證人身份密訊監委高涌誠
    2021/09/03 06:24

    獨家》北檢查監院洩密案 證人身份密訊監委高涌誠
    監委調查：軍事訓練役過客心態 後備動員持久戰力堪慮
    2021/07/22 20:05

    監委調查：軍事訓練役過客心態 後備動員持久戰力堪慮

    桃園房價急起直追 剛性買盤趁早入手
    彰化防疫旅館大火釀4死 監委申請自動調查
    2021/07/21 11:01

    彰化防疫旅館大火釀4死 監委申請自動調查
    兒少節目自製率低 監委籲修法賦予業者義務
    2021/05/25 21:47

    兒少節目自製率低 監委籲修法賦予業者義務

    響應五倍券 新光證券振興加碼送5000抵用金
    丁允恭承認辦公室性行為 監委建議修法追回三等功績獎章
    2021/01/15 16:09

    丁允恭承認辦公室性行為 監委建議修法追回三等功績獎章
    「這門課好過嗎？」前校長幽默親回
    2015/01/16 15:03

    「這門課好過嗎？」前校長幽默親回
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播