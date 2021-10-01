大學高錄取率導致教學困境 監委賴鼎銘申請自動調查

監察委員賴鼎銘說，大學錄取率將近百分之百，造成私立大專院校學生PR值差異過大，他關切教師如何面對此現象所帶來的教學困境，申請自動調查。（資料照）

2021/10/01 20:24

〔記者吳書緯／台北報導〕教育界出身、曾任世新大學校長的監察委員賴鼎銘今天指出，大學錄取率將近百分之百，造成私立大專院校的學生PR值差異過大，他關切教師該如何面對此現象所帶來的教學困境，申請自動調查。

賴鼎銘提到，大專校院面對少子化的衝擊，部分學校老師還須協助招生，且學校不斷節縮成本，教師所需的教學資源及教學協助，日趨缺乏，不僅造成教師在教學上，承受莫大壓力，對於學生教育權之保障亦受考驗，第一線的教師實需更多體制的協助。尤其，現在的學生沉浸3C產品日久，在校學習熱誠不足，如何提升這一群學生的學習力，已是當前老師最大的挑戰。

請繼續往下閱讀...

他說，對於大學教師面對PR值差異過大之學生，如何因材施教，而教師專業自主如何取得平衡，又實體課程及線上教學之支援現況為何，乃至於學校在成本經營考量下，如何保障學生教育權？

此外，賴鼎銘也關切，大學教師教學整體現況及實際影響如何？對於教師教學之處遇，教學資源不足及面臨教學革新困境等情，主管機關有無確實掌握，並推出相應之規劃及對策，以符大學教育及教育基本法相關規定。

賴鼎銘說，為維護師生重大權益，均將予以深入調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法