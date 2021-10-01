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    國慶焰火破6萬人登記抽籤 民代爭取加碼觀賞人數

    高市議員邱俊憲建議國慶焰火觀賞區適度增加。（記者李惠洲攝）

    高市議員邱俊憲建議國慶焰火觀賞區適度增加。（記者李惠洲攝）

    2021/10/01 17:22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國慶焰火2萬觀賞席今登記抽籤首日，下午2點累積已超過6萬人登記抽籤；高市議員邱俊憲爭取增加其他空間，讓更多人有機會在海景第一排欣賞國家盛事，高雄市長陳其邁答詢指出，會在防疫思考下檢討。

    邱俊憲指出，國慶焰火相隔20年再來高雄，受到疫情影響，原本可容納69萬人的港灣欣賞空間，大幅壓縮到2萬，近期很多人向他詢問，有無可能再增加空間（額度）?

    陳其邁表示 ，日前試放煙火時，市府團隊曾實地勘查，包括觀賞區與鄰近適合觀賞的場域，加起來約有200公頃面積，如果民眾分散得宜，其實都可看得到焰火，高雄場地得天獨厚。

    他同時透露，登錄參加抽籤的民眾，累計已超過6萬人，針對議員建議，會在防疫思考下做檢討。

    國慶焰火2萬預約座位席今上午開放線上預約登記抽籤，民眾須先加入高雄市政府Line官方帳號（https://reurl.cc/Rbjb39），且從上午9時至10月4日下午6時期間，點擊置底圖文選單進行抽籤登記，約30秒就能完成。

    觀光局預計在10月5日下午3時公布中籤名單，中籤者須在10月9日晚上11時前完成領票程序，才算取得入場許可；10月10日活動當天須憑中籤者本人身份證完成與同行者的報到驗證，才能順利進場。

    陳其邁說，市府會全力在落實防疫工作前提下，做好人員輸送，但也請大家務必要戴口罩、保持社交距離、做好防疫措施。

    國慶焰火2萬觀賞席，登錄抽籤已破6萬人。（記者王榮祥翻攝）

    國慶焰火2萬觀賞席，登錄抽籤已破6萬人。（記者王榮祥翻攝）

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