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    立院民進黨團解除甲動 盼藍營好好協商讓議事進行

    立法院國民黨團1日清晨6點多在議場前集結，並搶佔議場官員席、讓部會首長無法順利列席。（記者王藝菘攝）

    立法院國民黨團1日清晨6點多在議場前集結，並搶佔議場官員席、讓部會首長無法順利列席。（記者王藝菘攝）

    2021/10/01 14:12

    〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團今天持續杯葛議事，除了祭出195個提案的案海戰術，還推倒備詢台、占領行政院官員座位，民進黨團中午解除甲級動員。民進黨團幹事長劉世芳表示，黨團研判下午國民黨會持續杯葛，無法實際進入議事程序，因此解除甲動，但是協商大門還是敞開，盼國民黨團好好溝通。

    國民黨團為搶得今天優先排案權，從昨天下午1時就在議場前面排隊，今天上午遞出195項新增提案，進入議場後，國民黨立委占領行政院官員的位置，更在上午杯葛議事過程中推倒備詢台。

    民進黨團今天中午解除甲級動員，民進黨團幹事長劉世芳表示，國民黨團今天上午祭出案海戰術要背葛議事，增列195項提案，如果要一一表決一定要超過24小時，細看提案內容，很多提案都是急就章，不是要陳時中道歉下台，就是要蘇貞昌道歉下台，國民黨團立委在議場裡占住行政院官員的座位，還把備詢台推倒，所以國民黨團用意就是不讓蘇貞昌上台備詢。

    劉世芳指出，國民黨團的做法不像是在監督國會，簡直就是小孩子在嬉鬧，黨團研判經過上午的狀況，下午國民黨團會持續杯葛，無法進行實際議事程序，所以中午左右解除黨團甲級動員，不過民進黨團的立場還是希望讓議事順利運作，協商大門永遠敞開，希望國民黨團可以來溝通協商。

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