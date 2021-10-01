為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王浩爆內科員工居家辦公領8成薪 勞動局：屬實最高可罰100萬

    台北市勞動局、兵役局今赴議會進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

    台北市勞動局、兵役局今赴議會進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

    2021/10/01 14:03

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕居家辦公成為疫情下的工作主流，北市議員王浩指出，疫情三級警戒期間許多人居家辦公，企業主給薪水卻打折扣，在家上班只有8成薪，尤其內湖科技園區科技業相當多，勞動局報告卻都沒提，痛批市府螺絲鬆了；勞動局表示，未給付全額工資，依《勞動基準法》可裁罰2萬至100萬元，9月起已排專案訪視。

    台北市議會民政委員會今早安排勞動局、兵役局進行工作報告。勞動局指出，未來施政重點包括提升雇用勞工百人以上企業勞檢覆蓋，幼兒園、貨運業及減班休息的事業單位輔導訪視，9月起針對疫情期間採取居家辦公的單位進行輔導訪視等。

    王浩表示，最近有個新名詞「WFH」在家上班，很多企業都在推動，減少人事開銷、電費也省了，叫員工不要回來，但雇主給薪水有折扣，因為減少通勤成本，一週只要去公司2天、3天在家，勞動場域改變也造成薪資減少，勞動主管機關有沒有去了解？

    王浩說，他跟台北市長柯文哲見面時跟柯講說「你思考只剩你那張桌子，超出桌子東西都看不到，案牘勞形，桌子以外你們都不了解。」他直指，許多人被要求在家上班，卻只有8成薪，員工沒辦法，比起沒工作來的好。

    王浩還說，他認識一位內科員工三級警戒被要求在家上班，但還是偷偷回辦公室，不是熱愛公司，是台灣夏天炎熱，在家上班冷氣錢要自己出，喝咖啡也自己出，生活成本增加，老闆薪水還打8折，他在報告裡都沒看到，這種敷衍條例式報告沒意義，這些都是職場大問題。

    勞動局科長葉思延對此回應，勞動局5、6月份發放1300份問卷進行調查，約有155家企業實施居家辦公，但有760家企業問卷沒回，王浩不滿痛批，回收率僅有1成5，沒人要鳥勞動局，他也不滿勞動局9月才要查、訪視，但已經事過境遷，螺絲不是鬆了，是掉滿地，勞動機關這樣做不行；勞動局長陳信瑜對此承諾會改進。

    葉思延會後受訪說明，5月至6月針對100人以上的大型企業，包含資訊科技業、銀行業、客運業等，發放1300份問卷，其中155家回覆問卷表示有實施居家辦公，400多家沒實施居家辦公，760家沒回，因此將針對900多家企業輔導檢查，了解居家辦公是否減少薪水、出勤紀錄、加班費提供等比較容易損害員工的情形。

    葉思延表示，雇主減薪需要經過勞工同意，未給付全額工資可依違反勞基法規定，裁罰2萬至100萬元。另輔導訪查700家幼兒園，也有16家未給付全額工資狀況，其他都遵守法律規範。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情持續延燒！微軟宣布無限期延長美員工重返辦公室
    2021/09/10 11:28

    疫情持續延燒！微軟宣布無限期延長美員工重返辦公室
    Delta變種株肆虐 Google三度延長居家辦公至明年1月
    2021/09/01 10:13

    Delta變種株肆虐 Google三度延長居家辦公至明年1月

    桃園房價急起直追 剛性買盤趁早入手
    宅在家好悶！ 她PO疫情前「炸裂乳球」出遊照 嘆心還留在墾丁
    2021/06/15 17:45

    宅在家好悶！ 她PO疫情前「炸裂乳球」出遊照 嘆心還留在墾丁
    佛心公司！臉書宣布：所有員工可要求永久居家辦公
    2021/06/10 09:27

    佛心公司！臉書宣布：所有員工可要求永久居家辦公

    響應五倍券 新光證券振興加碼送5000抵用金
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播