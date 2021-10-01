王浩爆內科員工居家辦公領8成薪 勞動局：屬實最高可罰100萬

台北市勞動局、兵役局今赴議會進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

2021/10/01 14:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕居家辦公成為疫情下的工作主流，北市議員王浩指出，疫情三級警戒期間許多人居家辦公，企業主給薪水卻打折扣，在家上班只有8成薪，尤其內湖科技園區科技業相當多，勞動局報告卻都沒提，痛批市府螺絲鬆了；勞動局表示，未給付全額工資，依《勞動基準法》可裁罰2萬至100萬元，9月起已排專案訪視。

台北市議會民政委員會今早安排勞動局、兵役局進行工作報告。勞動局指出，未來施政重點包括提升雇用勞工百人以上企業勞檢覆蓋，幼兒園、貨運業及減班休息的事業單位輔導訪視，9月起針對疫情期間採取居家辦公的單位進行輔導訪視等。

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王浩表示，最近有個新名詞「WFH」在家上班，很多企業都在推動，減少人事開銷、電費也省了，叫員工不要回來，但雇主給薪水有折扣，因為減少通勤成本，一週只要去公司2天、3天在家，勞動場域改變也造成薪資減少，勞動主管機關有沒有去了解？

王浩說，他跟台北市長柯文哲見面時跟柯講說「你思考只剩你那張桌子，超出桌子東西都看不到，案牘勞形，桌子以外你們都不了解。」他直指，許多人被要求在家上班，卻只有8成薪，員工沒辦法，比起沒工作來的好。

王浩還說，他認識一位內科員工三級警戒被要求在家上班，但還是偷偷回辦公室，不是熱愛公司，是台灣夏天炎熱，在家上班冷氣錢要自己出，喝咖啡也自己出，生活成本增加，老闆薪水還打8折，他在報告裡都沒看到，這種敷衍條例式報告沒意義，這些都是職場大問題。

勞動局科長葉思延對此回應，勞動局5、6月份發放1300份問卷進行調查，約有155家企業實施居家辦公，但有760家企業問卷沒回，王浩不滿痛批，回收率僅有1成5，沒人要鳥勞動局，他也不滿勞動局9月才要查、訪視，但已經事過境遷，螺絲不是鬆了，是掉滿地，勞動機關這樣做不行；勞動局長陳信瑜對此承諾會改進。

葉思延會後受訪說明，5月至6月針對100人以上的大型企業，包含資訊科技業、銀行業、客運業等，發放1300份問卷，其中155家回覆問卷表示有實施居家辦公，400多家沒實施居家辦公，760家沒回，因此將針對900多家企業輔導檢查，了解居家辦公是否減少薪水、出勤紀錄、加班費提供等比較容易損害員工的情形。

葉思延表示，雇主減薪需要經過勞工同意，未給付全額工資可依違反勞基法規定，裁罰2萬至100萬元。另輔導訪查700家幼兒園，也有16家未給付全額工資狀況，其他都遵守法律規範。

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