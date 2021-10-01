台灣加入CPTPP的兩大障礙 外媒分析福島和中國對台問題

外媒分析可能成為台灣加入CPTPP的兩大障礙，分別為是否解禁日本福島食物進口以及中國的阻撓。（法新社）

2021/10/01 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕我國在上月22日宣布申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），距離中國宣布申請加入不到一週，外媒分析可能成為台灣加入CPTPP的兩大障礙，分別為是否解禁日本福島食物進口以及中國的阻撓。

《BBC中文網》報導，首先就福島食品來說，2011年日本福島發生核電廠輻射外洩，許多國家禁止當地農產品食物加工進口，10年後，目前只剩中國和台灣並未開放，南韓則是部分開放，日本過往也曾表態，對福島食品進口是台灣申請加入CPTPP不得不面對的問題。報導指出，2018年國民黨提案「反核食公投」通過，該案在2020年底已屆滿，對行政部門已無強制力，但政府目前尚未有相關行動。

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報導表示，另一個問題是中國阻撓，中國外交部發言人趙立堅表示，堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，並反對台灣加入任何官方性質的協議和組織。報導指出，就組織規定而言，接納新成員需要11個簽署國一致同意，而較容易受到中國施壓的馬來西亞與汶萊仍在觀察會員階段，無投票權，因此台灣能否加入的關鍵在於秘魯和智利的動向。

日本國際教養大學（Akita International University）中國研究助理教授陳宥樺分析，比起中國，日本比較可能會讓台灣申請加入，因為台灣在法規上已經準備多年，福島問題可能會在台灣加入後，以雙邊協商的方式來處理。

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