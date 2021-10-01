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    非僅200萬人有資格 中選會：具公投投票權皆可申請移轉投票

    中選會表示，凡具有公投投票權資格者，均可申請公民投票不在籍移轉投票。圖為中選會主委李進勇。（資料照）

    中選會表示，凡具有公投投票權資格者，均可申請公民投票不在籍移轉投票。圖為中選會主委李進勇。（資料照）

    2021/10/01 10:24

    〔記者吳書緯／台北報導〕行政院院會昨通過中選會提報「全國性公民投票不在籍投票法草案」，將送立法院審議。草案規定，具有公民投票權者均能在國內跨縣市移轉投票等，中選會昨初估約有200萬人可申請移轉投票。然而，部分媒體誤解具有資格申請移轉投票者僅200萬人；中選會今再澄清，凡具有公投投票權資格者，均可申請公民投票不在籍移轉投票。

    行政院院會昨通過中選會提報「全國性公民投票不在籍投票法草案」，將送立法院審議。草案規定有公投投票權者可在60天前申請本國境內跨縣市等移轉投票，由於立法時程與前置準備時間，確定無法適用年底公投，現階段也未規劃開放國外的不在籍投票。

    中選會主委李進勇昨表示，根據主計總處資料顯示，全台灣異地工作、就學的人口約在190萬到200之間，亦即估計有190萬到200人可申請移轉投票，但因尚無先例，無法具體評估實際上會有多少人申請。

    中選會今天表示，「全國性公民投票不在籍投票法」草案，在適用對象上，係基於普通投票、平等投票等法定原則，凡具有公民投票權資格的國人都可以在境內依法申請跨縣市投票。

    中選會指出，行政院在審查該草案過程中，亦考量設籍或因工作、就學等因素，於離島或偏遠地區的民眾返回戶籍地投票仍有所不便，所以也進一步開放離島或偏遠地區民眾亦可於同一縣市內之他鄉（鎮、市、區）辦理移轉投票。

    中選會說明，有關公投不在籍之投票權人總數估計約有1980萬人，具有公民投票權資格的民眾都可以依法申請跨縣市投票、部分偏遠地區之民眾亦可申請同一縣市內之他鄉（鎮、市、區）的移轉投票。

    中選會解釋，目前在跨縣市異地工作、求學人數粗估約有190至200萬人，這類民眾最可能申請，所以相關報導所載具有資格申請移轉投票約200萬人，或有誤解，也特別予以澄清。

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