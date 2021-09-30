打完第二劑高端！苗博雅：接下來復甦內需經濟

苗博雅今天在行程之中，抽空打完第二劑高端疫苗。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2021/09/30 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅今（30日）晚間在臉書上透露，已經接種完第二劑國產高端疫苗，苗博雅感謝政府及民間表示，「從政府到民間，從國內到盟邦，都有相當大的努力」，也期待之後逐步復甦經濟。

苗博雅貼出打完疫苗後的照片指出，非常感謝所有醫護、防疫人員；感謝為了外購疫苗談判、催貨的政府機關和民間力量、感謝為國貢獻所學不計毀譽的國產疫苗研發試驗團隊。

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苗博雅表示，截至目前為止，台灣已有1300萬人至少打過1劑疫苗，第一劑疫苗覆蓋率達到55.71％。接種AZ、莫德納占最多有超過1100萬人。民間捐贈的BNT疫苗已施打122萬人，國產高端疫苗施打72萬人。

苗博雅認為，這些數字足以證實，從政府到民間，從國內到盟邦，都有相當大的努力，幫助台灣取得疫苗及加速施打。她說，接下來，我們要同心協力，持續推進疫苗採購、研發、施打，並讓台灣在堅持防疫不鬆懈之餘，逐步復甦內需經濟。

苗博雅表示，病毒從四面八方不斷嘗試滲透，我們需要多元的社會力，在各個面向分工合作，堅持團結對外。

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