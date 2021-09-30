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    是否進黨部服務 張亞中：與朱理念不同那又何必

    國民黨主席選舉落幕，針對若受邀是否願意進入黨部服務，張亞中今天說，他與黨主席當選人朱立倫在處理兩岸的理念不同，「那又何必」，他會持續到各地演講。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨主席選舉落幕，針對若受邀是否願意進入黨部服務，張亞中今天說，他與黨主席當選人朱立倫在處理兩岸的理念不同，「那又何必」，他會持續到各地演講。（資料照，記者廖振輝攝）

    2021/09/30 19:20

    〔中央社〕國民黨主席選舉落幕，針對若受邀是否願意進入黨部服務，孫文學校總校長張亞中今天說，他與黨主席當選人朱立倫在處理兩岸的理念不同，「那又何必」，他會持續到各地演講。

    國民黨主席選舉落幕，朱立倫勝出，但外界關心獲得第二高票的張亞中，下一步的打算，他今天下午在接受廣播節目專訪時，主持人蔡詩萍詢問，若受邀，是否願意進入黨部服務，張亞中表示，他在與朱立倫見面時，就曾表示在乎的不是位子，是國民黨能不能更團結，如果與朱立倫在處理兩岸的理念不同，那又何必。

    張亞中指出，他會持續到各地演講，討論兩岸、孫文思想、中華民國憲政體制，與群眾直接對話，繼續扮演苦行僧、傳道士的角色。

    在聽完張亞中的說法後，節目主持人蔡詩萍則說，這樣不選總統很可惜，張亞中回應，很多事情就跟著因緣走，現在最重要的是號召更多人加入國民黨。

    談到這次主席選舉，獲得第二高票，張亞中說，這是老天最好的安排，這場選戰從選票上看他好像是輸了，但對國民黨的意義來看是大勝，因為他參選就是要喚起國民黨的靈魂，因為他獲得了超過30%的選票，一個黨若有30%的人在乎理念、靈魂，就會有旺盛的生命力；他這次選舉也樹立新的選戰模式，這對未來國民黨的發展，是好事情。

    此外，張亞中表示，這次選舉有棄保效應，但黨內選舉，有些事是不能做的，因為這麼做就是在糟蹋候選人與黨員；黨主席江啟臣一被棄保，得票數變低，這對江啟臣未來要選台中市長，或更上層樓爭取立法院長，都不是件好事。

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