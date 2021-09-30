引述岸田文雄「台灣處在中美對峙前線」 議員要求柯文哲取消雙城論壇

北市議員張茂楠30日在議會質詢，台北市政府秘書長陳志銘（右二）、台北市長室涉外事務總監周台竹（右一）。（擷取自自台北市議會直播）

2021/09/30 19:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕日本自民黨新任總裁由曾擔任外務大臣等要職的岸田文雄當選，預料將成為日本第100任首相。台北市議員張茂楠今天下午質詢指出，岸田文雄因了解到中國大陸的威脅而勝出，岸田直指「台灣處在中美對峙的最前線」，張茂楠認為，台北市長柯文哲若繼續辦台北上海雙城論壇，是一大危險，要求取消。

對此，台北市政府秘書長陳志銘說，別扯政治，應該還是要有經貿往來，今年沒辦是因疫情，要看情勢。台北市長室涉外事務總監周台竹則答詢說，台灣雖跟中國大陸關係緊張，但仍應保持溝通管道，才能避免誤判。

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張茂楠下午在議會民政部門質詢時，先問陳志銘知不知道自民黨新任總裁叫什麼？陳志銘答，「我只知道有個岸字」，張茂楠不滿大罵，身為秘書長竟不知道全名，沒了解國際局勢。張茂楠再問北市府發言人陳智菡，知不知道全名？她回答，是岸田文雄先生。

張茂楠又問，知不知道岸田文雄之前做過什麼相關職務？陳智菡回說，跟青年相關，青年局，引起張茂楠不滿，批評柯市府官員對岸田文雄不熟。

張茂楠說，岸田文雄說台灣處在中美對峙最前緣，因為不能太親中，日本要形成保護，所以日本人選擇岸田，本來選前很多人覺得是河野太郎出線，卻發現河野在大陸有很大的企業，台灣面對中國的威脅，若柯文哲繼續舉辦台北上海雙城論壇，會有危險，要停辦。

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