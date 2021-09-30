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    提告歐鴻鍊高院判敗訴 謝長廷沒告「條子鴿」原因曝光

    駐日代表謝長廷（見圖）對馬政府時期外交部長歐鴻鍊提告，一審勝訴、二審敗訴。（資料照）

    駐日代表謝長廷（見圖）對馬政府時期外交部長歐鴻鍊提告，一審勝訴、二審敗訴。（資料照）

    2021/09/30 17:44

    〔即時新聞／綜合報導〕駐日代表謝長廷對馬政府時期外交部長歐鴻鍊提告，一審勝訴、二審敗訴，謝長廷今（30日）在臉書指出，「我人在國外，最近台日事情多，對我攻擊某個程度我忍受，像條子鴿我就沒有提告，但超過程度，不得已還是只能訴諸法庭」

    謝長廷表示，歐鴻鍊2019年在電台節目宣稱：「謝長廷啊，大概人家因為這個，指責謝長廷，逼死了這個蘇啟誠，所以他，為了卸罪、脫罪，他就說，蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，謝當時公開否認，並強調若歐能證明謝於何時、何處說過這樣的言語，願意「公開道歉辭職」，最後歐提不出證據，也沒有道歉，謝因此訴諸法庭。

    謝長廷指出，歐鴻鍊在一審期間，向法院提到蘇太太的1封信，信中稱「有人」告訴她謝長廷在內部講過「蘇處長有憂鬱症」，蘇太太將此事轉告歐鴻鍊；謝長廷認為，「但她只是聽有人說，但誰告訴她？有沒有人真的這樣說？照理可以查一下」，但歐鴻鍊並未查證，在電台的發言甚至加油添醋，因此一審判歐敗訴。

    謝長廷提到，二審認定「蘇太太有告訴歐鴻鍊」，因此歐屬於「有憑據的公開發言」，最後判他勝訴。

    謝長廷強調，從未以自己訴訟個案的不利，就輕易說法院或法官有問題來傷害司法公信。不過，判決是公開的，而且可以公評，這也是提升判決水準，增加司法公信的方法，目前尚未看到法院判決書，由於駐日公務繁忙，此案委由律師處理，「這種官司主要是審查有沒有故意或過失，即使被告勝利也是法院認為沒有蓄意毀損他人名譽而已」。

    謝長廷寫道，「我人在國外，最近台日事情多，對我攻擊某個程度我忍受，像條子鴿我就沒有提告，但超過程度，不得已還是只能訴諸法庭。豈好訟哉，不得己矣！」

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