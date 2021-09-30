岸田文雄曾祖父在基隆開店 林右昌：歷史淵源連結，盼台日更友好

基隆市長林右昌今天（30日）下午表示，日本自民黨新任總裁岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎1895年曾在基隆市「哨船頭」開設岸田吳服店（現為洋城餐廳）與岸田喫茶部（現為自立書店），歷史淵源連結台日兩國，基隆市可以說是與有榮焉。（資料照，本報合成）

2021/09/30 19:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕日本自民黨新任總裁岸田文雄的先祖與基隆頗有淵源，基隆市長林右昌今天（30日）下午表示，岸田的曾祖父岸田幾太郎1895年曾在基隆市「哨船頭」開設岸田吳服店與岸田喫茶部，歷史淵源連結台日兩國，基隆市可以說是與有榮焉，他更希望未來台日之間更加友好。

林右昌表示，日本新任自民黨總裁岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎及曾叔公岸田多一郎，大約1895年在基隆現今的信二路、義二路口開設岸田吳服店以及岸田喫茶部，經營和服及木材產業，並曾經住在當地約4到5年的時間。

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林右昌指出，由於基隆市政府近年來推動文化及歷史保存以及建物再利用，當初的建築物保存得相當良好，現任屋主也致力於文化跟建物的保存，目前現址是經營洋食餐廳（岸田吳服店）及在地知名的自立書店（岸田喫茶部）。

林右昌指出，義二路一代以前稱為哨船頭，是日治時期最繁華興盛的街區，市府目前正在推動老街再造，後方則是即將完工的地標豎梯，未來會與廟口、希望之丘串接在一起，變成有文化歷史韻味、底蘊街廓。

林市長強調，這段歷史淵源讓台日兩邊有了連結，基隆市與新任自民黨總裁有這樣的緣份，除了感到非常榮幸，也希望未來台日之間更加友好，基隆和日本相關城市能有更多交流，讓雙方的情感更為深厚。

昔有「基隆銀座」美名的義重町，清代被稱為「哨船頭」，1931年日本人重新命名為「義重町」，曾經是日治時期，全台灣最繁華的商業街道。而這個區域的亮點，正好就是義重町二丁十八番地，位在目前信二、義二路口的二層樓古典建築，正是「岸田吳服店」，當時是專門販賣高級日本和服與舶來品。

至於一旁的「岸田喫茶部」，歷經國民政府來台，轉為「小上海小酒館」營業，直到1951年結束營業，才由陳上惠租下並在1963年購入，讓1947年創立的自立書店，成為台灣最早的繁體中文書店。基隆市政府文化局成功申請的9件「文化部補助私有老建築保存再生計畫」，自立書店便是其中1件。

基隆市長林右昌今天（30日）下午表示，日本自民黨新任總裁岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎1895年曾在基隆市「哨船頭」開設岸田吳服店（現為洋城餐廳）與岸田喫茶部（現為自立書店），歷史淵源連結台日兩國，基隆市可以說是與有榮焉。（記者俞肇福攝）

基隆市長林右昌今天（30日）下午表示，自民黨新總裁岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎1895年曾在基隆市「哨船頭」開設岸田吳服店與岸田喫茶部，歷史淵源連結台日兩國，基隆市可以說是與有榮焉，他更希望未來台日之間更加友好。（基隆市政府提供）

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