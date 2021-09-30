江啟臣︰推動罷免陳柏惟、公投案 展現人民意志

江啟臣到中市議會黨團謝票。（記者蘇金鳳攝）

2021/09/30 16:23

［記者蘇金鳳／台中報導］雖在國民黨黨主席選舉失利，江啟臣今天到中市議會黨團謝票，他表示，雖落選但是未來還是會協助讓市長盧秀燕高票連任及黨籍市議員連任，而現今最急迫就是推動10月23日對第二選區立委陳柏惟罷免案及12月18日公投案，這2案都是這都是人民意志的展現，不管是留任或淘汰，讓人民用選票來決定。

國民黨主席江啟臣今天到中市議會國民黨團謝票，黨團派出最年長的也是豐原地區的市議員張瀞分代表獻花。

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江啟臣表示，雖然從未當過中市議員，但覺得中市國民黨團很親切，而2次黨主席選舉，台中市都力挺，而台中市是他此次選黨主席得票率最高的地方，台中人最團結及最支持台中人。

江啟臣開玩笑表示，這樣讓他有壓力，要特別服務台中，他昨天跟前市長胡志強用餐，表示感謝支持，胡特別提到將來台中市行程願意幫他跑，還開玩笑表示包括梨山地區，江啟臣更指出，未來大家的行程是他的行程。

江啟臣強調，面對2022的選舉，不但要協助讓大家當選，也讓市長盧秀燕高票連任，台中市這2、3年進步，盧秀燕表現有目共睹。

江啟臣指出，在17個於月的黨務工作，讓他最放心及驕傲就是國民黨14個縣市執政表現很好，尤其是台中市進步最多。

江啟臣表示，國民黨現在面對困難及挑戰很多，雖無法連任，但他所開出2張支票會視為黨非常重要的事，包括10月23日罷免及12月18日公投，這都是人民意志的展現，作為一個在野黨要選擇跟人民站在一起，必須永遠跟人民站在一起，爭取讓人民有做決定的機會。

此次不管是罷免及公投案，江啟臣表示，都是一張張連署，由人民一票票的決定，呼籲中市議員共同努力，讓人民感受到國民黨是願意跟他們站在一起，願意反映意見，對違背民意不適任名單，呼籲大家來公決，由人民來決定，不管是留任或淘汰。

江啟臣強調， 對於不適當政策甚至對人民健康有害的政策也一樣，既然這個政府如此鴨霸，這麼不聽民意，甚至是民選的獨裁，就用公投制裁，由人民用選票來決定。

江啟臣指出，這2件事距今愈來愈接近，尤其是罷免案下個月就要舉行，會跟前立委顏寬恒其他黨籍民代共同努力。

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