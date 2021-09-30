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    首頁　>　政治

    台商出境逾2年恐除籍喪失投票權 花敬群：不宜修戶籍法

    受武肺疫情影響，部分台商超過2年未入境台灣，依法將被除籍，恐喪失明年底縣市長投票權，內政部次長花敬群表示，戶籍法涉及層面廣，現階段以不修法為原則。（記者賴筱桐攝）

    受武肺疫情影響，部分台商超過2年未入境台灣，依法將被除籍，恐喪失明年底縣市長投票權，內政部次長花敬群表示，戶籍法涉及層面廣，現階段以不修法為原則。（記者賴筱桐攝）

    2021/09/30 13:25

    〔記者賴筱桐／新北報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，許多台商滯留國外，已整整2年未入境台灣，依法必須遷出戶籍，除了沒健保，恐喪失2022年地方選舉投票權。內政部次長花敬群今天表示，戶籍法涉及層面很廣，是不宜任意更動的法案，現階段以不修法為原則。

    部分台商串聯在公共政策網路參與平台發起提案，呼籲防疫期間，中央應停止對居住海外的人士實施「出境超過2年，遷出戶籍」的限制。

    針對台商訴求，花敬群今天出席國家住都中心社會住宅開工典禮受訪表示，依照戶籍法規定，在離境4年內隨時回國都可以申請入籍，享有健保與稅負優惠，針對明年底的縣市首長選舉，必須設籍滿4個月才有投票權，不論是戶籍法或選舉罷免法，都有相關規定。

    花敬群說，台灣疫情漸趨緩和，國人如果擔憂喪失投票等相關權利，能夠提早回國是比較好的做法，從法制上與內政部的角度思考，戶籍法是不宜任意更動的法案，因為涉及層面很廣，若後續還有其他論述或問題，中央願意開放討論，但是以現階段的態度而言，除非造成明確衝擊，否則戶籍法以不修為原則。

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