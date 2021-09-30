立法院好好開會很難嗎？ 第一款國會攻防桌遊告訴你

台灣第一款國會議事攻防桌遊。（公督盟提供）

2021/09/30 13:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕公民監督國會聯盟正式推出全國第一套以立法院議事攻防為背景的桌遊「中山南路一號—法案現場」，玩家可透過扮演立院不同黨團之總召角色，模擬推動法案，透過議事攻防策略，以達成政黨目標。時代力量立委邱顯智笑稱，去年試玩時他扮演大黨黨鞭，享受了輾壓小黨的快感，也期待透過桌遊，讓民眾更了解國會運作。

東吳大學人社院院長黃秀端表示，桌遊的雛形是在校內國會研究中心的工作坊，後來她當上公督盟理事長時，希望透過桌遊教育民眾，因此把原本的雛形實體化。透過許多立委的試玩以及民眾捐款，也有遊戲業者從旁協助，才有今天這款全國第一款國會議事攻防桌遊誕生。

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時代力量立委邱顯智提到，去年八月公督盟到他的辦公室試玩，而他扮演大黨黨鞭角色輾壓小黨，從中有不一樣的樂趣。邱顯智也舉近期國會亂象，包括總質詢他不但聽不到自己的聲音，甚至六分鐘時麥克風就不見了，他認為台灣民主還有長遠的路要走。

民進黨立委張廖萬堅則肯定公督盟努力，他認為桌遊是有創意的作法，常聽到有些年輕人對政治有興趣，但因為媒體選擇性揭露而對政治感到失望，他希望透過桌遊，讓大家知道國會文化的建立是長久之路，雖然有反差但不用灰心。民眾黨立委邱臣遠則說，有這桌遊非常好，可以透過這樣的方式，讓下一代了解參與民主政治或國會民主運作。

現任公督盟理事長曾建元則說，桌遊讓民眾從學生時代開始，學習怎麼開會、怎樣合理合法的議事攻防，在遊戲當中可以學到議事攻防、謀略與人生，期待桌遊推出後，未來在學校推廣。對於自己的堅持與相信的價值，透過審議過程盡力維護、表達與說服，就是民主政治最核心的精神。

此外，公督盟也響應政府五倍券振興方案，原價一千五百元之桌遊套組，若以五倍券進行支持，只需要一千元就可以獲得完整桌遊套組一組。後續公督盟將推廣「中山南路一號—法案現場」桌遊，作為校園民主素養課程教材，提升台灣公民素養，也期盼國會運作更健全。

民眾黨立委邱臣遠（右起）、時代力量立委邱顯智與民進黨立委張廖萬堅等人，今早共同出席公督盟記者會。（記者楊丞彧攝）

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