吳斯懷要求表態中正紀念堂存廢 馮世寬：美國也沒拆林肯紀念堂

立法院外交及國防委員會30日邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況並備質詢。（記者羅沛德攝）

2021/09/30 12:55

〔記者吳書緯／台北報導〕行政院促轉會提出中正紀念堂轉型方案，移除蔣介石銅像，規劃改成「反省威權歷史公園」。國民黨立委吳斯懷今詢問退輔會主委馮世寬對此案態度；馮世寬表示，美國前總統林肯為了解放黑奴，發動南北戰爭，戰後白人黑人都恨林肯，但美國人至今也沒拆林肯紀念堂，並指出中正紀念堂是「我們台灣人祖先的」，上一輩的台灣人都敬重蔣介石，今人沒有資格拆掉中正紀念堂，應該留給子孫。

立法院外交及國防委員會今邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。吳斯懷質詢指出，促轉會8日做出中正紀念堂轉型方案，改制為反省威權歷史公園，拆除蔣介石銅像、並要改掉中正紀念堂外觀，他對此表達「堅決反對」，並指出民進黨內部民調超過5成民眾反對，問題在台灣是否還需要用仇恨方式面對歷史。

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吳斯懷說，若執政黨一定要付諸執行，所有跟「中正」有關的一併改，通通改掉他贊成，而所有要改一起來，「日本神社、日本威權象徵、八田與一銅像，一起拆光光，本席全部贊成」，並詢問馮世寬對促轉會中正紀念堂轉型方案的態度。

馮世寬並未直接表態，先指出他的小學同學都是台灣人，「沒有一個人這麼激烈、這麼仇恨」，並舉美國的例子，1860年美國南北戰爭發生，林肯發起解放黑奴，1865年戰爭結束，結果林肯當年4月就被暗殺。

馮世寬說，照道理，林肯是最被美國人恨的人，白人、黑人都恨他，因為黑人失業，白人死了很多人，質問為何解放黑奴，「可是有人要拆林肯紀念堂嗎」。馮說，「蔣公的中正紀念堂，是我們台灣人祖先的」，為甚麼是祖先，因為台灣人的上一輩都是敬重他的，現在是我們擁有的，我們應該要留給我們子孫，若蔣介石不好，讓子孫說，沒有資格拆掉。

馮世寬說，「我沒有意識形態」，並指出我們現在都穿西裝，而中國人的服裝到哪去，所以應該看看美國人做法，沒以把林肯紀念館拆掉，華盛頓紀念館也沒人被拆，為什麼「救國救民的、解放台灣的、幫助台灣的」。沒有蔣介石打古寧頭戰役，沒有蔣介石保衛台灣，我們今天還能存在嗎，因此不相信中正紀念堂轉型是全部台灣人的意見。

最後，馮世寬表態，他個人反對促轉會的方案，認為應該要留給歷史見證，就像台灣留下荷蘭、法國、清朝的歷史，因為這是台灣這塊土地的財產。

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