嘉義謝票 朱立倫：團結的國民黨讓民進黨緊張

國民黨主席當選人朱立倫（中）感恩謝票之旅來到嘉義縣。（記者蔡宗勳攝）

2021/09/30 12:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨主席當選人朱立倫展開感恩謝票之旅，今天中午到達嘉義縣，受到黨籍民代與無黨聯盟議員熱烈歡迎，朱立倫強調，主席選舉結束，國民黨展現高度團結力讓民進黨緊張，開始抹紅攻擊他，不過鄉親眼睛是雪亮的，只會害台灣農民也害所有台灣百姓的民進黨，最終會受到唾棄。

國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝表示，朱立倫在嘉義縣得票率排名全國第三，顯示大家對朱立倫的強烈支持，也希望朱立倫在謝票之旅後，可以安排時間下鄉和大家交流、聽取建言。

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立委翁重鈞指出，現在是國民黨最艱困時刻，重返執政是唯一目標，希望大家團結一致重返執政。

朱立倫說，當選後隔天，收到來自對岸習近平主席賀電後回覆，卻遭到民進黨充滿惡意和忌妒抹黑攻擊，民進黨執政後兩岸關係差，也沒有聯絡管道，能夠重新有溝通管道是件好事，結果只會不斷的羞辱攻擊，而且連日本、美國、新加坡等來自國際的賀函民進黨都要駡，真的很奇怪。。

朱立倫進一步指出，民進黨只想破壞兩岸關係，只想拿這個當提款機，真的是只有在害台灣而不是愛台灣，他害台灣人民、害台灣農民，也害了所有台灣百姓，這樣的民進黨真的很糟糕，內心裡只有選票，卻不知道民眾希望的是和平、安定、繁榮、交流。

國民黨主席當選人朱立倫感恩謝票之旅到嘉義縣受到熱烈歡迎。（記者蔡宗勳攝）

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