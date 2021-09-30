朱立倫嘉市謝票 批當選後遭到民進黨「1450式攻擊」

國民黨主席當選人朱立倫今天上午到嘉義市黨部感恩謝票。。（記者丁偉杰攝）

2021/09/30 12:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨主席當選人朱立倫展開謝票之旅，今天上午到嘉義市黨部時表示，他當選黨主席後，民進黨很緊張，所有的炮火打過來，抺黑、抹紅、惡意攻擊，什麼都來，國民黨不怕民進黨「1450式攻擊」，因為愛台灣，熱愛中華民國，會堅定立場，一定要站出來。

朱立倫今天上午到國民黨嘉市黨部感恩謝票，嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧、市議員張秀華、傅大偉、張敏琪、鄭光宏及黨代表、幹部等數十人到場。

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朱立倫說，他當選黨主席後隔天，中共總書記習近平發賀電，他們回覆，民進黨卻充滿惡意加妒意，不斷否定、攻擊，兩岸關係現在較不好，沒有聯絡管道，能夠重新有溝通管道是好事，結果民進黨用不斷修理、攻擊，就是想破壞兩岸關係，「民進黨是真正害台灣，不是愛台灣」。

朱立倫說，國際上日本、美國、歐盟等也都有賀函，這樣的民進黨真的很糟糕，只為選票，卻不知道民眾希望和平、交流、安定、繁榮；他強調，朝野關係若如同民進黨的作法，就是走向對立、對抗，國民黨不是讓你欺負到底的政黨，「今天朱立倫回來了，國民黨站起來了，越來越強了！」

朱立倫表示，國民黨立法院黨團這幾天站在民意這一邊，對於民進黨政府造成防疫破口、紓困不肯發現金等作法，表達強烈抗議，國民黨立委在立院所有的抗爭，都是為了站在民意的這一方，要給他們掌聲。

朱立倫說，國民黨就像一個大家庭，團結在一起，共同對抗鴨霸、惡質的民進黨，重新出發，為了台灣人民安居樂業、兩岸和平，受到更多國際重視，一起努力加油。

他也謝謝上週大家投票支持國民黨，雖各有不同支持對象，但每一票都是投給國民黨，並稱讚黃敏惠深耕基層，期勉明年嘉市三合一選舉全壘打。

嘉義市長黃敏惠出席朱立倫感恩謝票活動。（記者丁偉杰攝）

國民黨主席當選人朱立倫（前排右一）到嘉市黨部向黨員感恩謝票。（記者丁偉杰攝）

國民黨主席當選人朱立倫與嘉市黨代表、幹部等人合影。（記者丁偉杰攝）

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