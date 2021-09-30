政院通過公投不在籍投票專法 年底公投不適用

行政院長蘇貞昌今天主持院會通過不在藉投票專法，近200萬人可申請國內跨縣市投票，惟年底公投來不及適用。（資料照）

2021/09/30 12:22

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院會今通過「全國性公民投票不在籍投票法草案」，將開放本國境內的異地跨縣市投票，未開放國外的不在籍投票，預估近200萬人可申請國內跨縣市投票。由於草案還要送立法院審議，今年底的公投確定來不及適用。

有關公民投票是否開放不在籍投票，行政院經研議多時，由政務委員羅秉成完成跨部會審查，政院今天通過中選會提出的不在籍投票，決定以專法的形式向立法院提出，名稱為「全國性公民投票不在籍投票法草案」，考量民眾因工作或就學等因素，不便返鄉投票，將開放本國境內的移轉投票，山地或離島等偏鄉地區的民眾也可申請在同一縣市的其他鄉鎮市區投票，但開放移轉投票必須事先向戶藉地的選委會提出申請，亦即現階段將先開放本國境內的異地跨縣市投票，並未規畫開放國外的不在籍投票。

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中選會主委李進勇表示，符合資格可申請跨縣市移轉投票的民眾，估計有190萬到200萬人，目前尚無法精確評估具體的投票人數。因需要準備時間，年底的公投肯定是來不及，希望2023年的公投來得及適用。至於申請移轉投票的時間是從發布受理申請全國性公民投票不在籍投票公告之日起至投票日前60日止。

中選會表示，依107年1月3日修正公布之公民投票法第25條規定，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之。對於投票權人因工作、就學等因素，於投票日不克返回戶籍地投票，或因返回戶籍地投票須花費時間、金錢，影響其投票意願情形，依上述規定，中選會擬具的「全國性公民投票不在籍投票法草案」，順應世界潮流趨勢，於全國性公民投票實施不在籍投票，具有方便投票權人履行其投票參政權利，確保公民投票權行使之積極作用。

中選會指出，我國不在籍投票的實施歷經多年討論，對於制度內涵及實施方式各方意見不一，考量公民投票結果是人民意志之展現，不在籍投票則為積極保障人民投票權之作為，在確保公民投票結果不 受外力干預及國人對公民投票結果之信賴之前提下，以循序漸進方式逐步推動，社會各界已具有共識。

該草案規劃以採行移轉投票方式實施不在籍投票，基於移轉投票已有現行投開票所工作人員於工作地投票實施經驗，並考量公平原則，有投票權人一律納入適用，符合投票權人資格者得備具申請書向直轄市、縣（市）選舉委員會提出申請，此制由投票權人本人、親自、在投票日當日、前往投票所投票，可有效維護投票秘密及投票結果公平性，而以公民投票作為推動不在籍投票之開端，其實施經驗也可作為未來公職人員選舉實施不在籍投票的參考。

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