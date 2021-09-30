陳柏惟這次用華語質詢 馮世寬：大家雙贏

台灣基進立委陳柏惟30日在立法院外交及國防委員會中，以華語向退輔會主委馮世寬提出質詢。 （記者羅沛德攝）

2021/09/30 12:16

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟日前在立法院外交及國防委員會堅持用台語質詢國防部長邱國正，因立院通譯問題導致發生爭執；陳柏惟今以華語對退輔會主委馮世寬質詢，並強調過去1年半與馮溝通，大多是也是用中文，也沒有拜託馮講台語；馮世寬妙回，「我覺得委員對我非常好，我也跟記者這樣說」。

立法院外交及國防委員會今邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。由於立法院暫停通譯服務，身為外交及國防委員會一員的陳柏惟今日會選擇何種語言質詢，備受各界關注。

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馮世寬今天稍早受訪被問到有關陳柏惟用台語質詢一事表示，許多榮民希望立委用國語問政，且他這2年為了榮民學了各地方言，沒有時間學台語，盼陳用國語問政，這樣大家雙贏，並以先前和立委衝突時秒脫西裝為例，表示「希望他不要逼我，今天沒有穿西裝」。

陳柏惟今日為第10位登台質詢立委，一開口即以華語進行質詢，並表示與馮世寬前面一年半的溝通，大部分也都是用中文，也沒有拜託他講台語，並且表示，「若我講的好，你會想要學」，才是他的終極目標。馮世寬隨即回答，「我覺得委員對我非常好，我也跟記者這樣說」。

陳柏惟關切退輔會派員駐美一事，指出退輔會業務報告提到的深化與美國退伍軍人協會交流，看起來是外交行動，詢問有無「西學台用」的部分。

馮世寬表示，將會派駐兩位退役的將級官員駐美，且都有派外經驗，派出退役將級會受到美國重視，並舉出過去他自己被派駐美國時，起初階級為上校，後來升為少將，美方另眼相待，進出五角大廈任何部門也沒有限制。

其次，馮世寬說，退輔會派員駐美，如美國在阿靈頓公墓舉辦的活動，我方的正式駐外人員會被邀請，不只跟美國退伍軍人交流，還會跟其他國家的派駐人員交流，除了最表面的交流外，還有很多實質交流。

台灣基進立委陳柏惟30日在立法院外交及國防委員會中，以華語向退輔會主委馮世寬提出質詢。 （記者羅沛德攝）

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