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    筆錄遭竊調查局長嘆「人多必有白癡」 許智傑：口語但相當實在

    民進黨立委許智傑。（許智傑辦公室提供）

    民進黨立委許智傑。（許智傑辦公室提供）

    2021/09/30 11:40

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨日討論調查局筆錄遭竊案，國民黨立委鄭麗文質疑，調查官問案為何會讓證人偷走筆錄，是否螺絲鬆了？調查局長呂文忠說，99%以上的調查官都是盡忠職守、兢兢業業，但無法否認「樹大必有枯枝，人多必有白癡」。民進黨立委許智傑說，用白癡的說法或許太口語，但也相當實在。

    許智傑表示，昨天他在司法委員會質詢時也認為，近期多起影響觀瞻的事件，真的是公務機關內少數的老鼠屎，壞了一大鍋粥。這些事件可能還有共犯結構，調查局長展現決心徹查到底，用白癡的說法或許太口語，但也相當實在。

    許智傑說，針對這些違法的公務員，調查局長宣示勿枉勿縱，做為廉政的榜樣，更要以身作則，把所有的「枯枝」通通抓出來。

    鄭麗文昨質疑，調查局去年爆出6.5公斤毒品遭竊案，主嫌竟是自家人，引發軒然大波，當時立委們強力監督，調查局允諾改善，沒想到時至今日，竟又發生調查官偵辦立委政治獻金案、約談證人後，筆錄反遭證人偷走的離譜事件，重創民眾觀感，內部螺絲是否鬆了？

    呂文忠昨說，筆錄失竊案發生在調查局南部機動工作站，案發後局內痛切檢討，涉及刑事責任部分移請高雄地檢署偵辦；行政責任則交給政風處調查，絕不護短。他強調，99%以上的調查官都非常認真負責、謹守崗位，但不能否認的是「樹大必有枯枝，人多必有白癡」。

    司委會召委葉毓蘭希望調查局痛定思痛，要呂文忠「修剪調查局內的枯枝」，並「把白癡變成聰明的人」。

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