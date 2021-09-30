台獨起義無罪！促轉會撤銷「泰源五烈士」叛亂罪名

促轉會認定撤銷「泰源五烈士」江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良5人叛亂罪名。圖為泰源感訓監獄在警總時期所建圍牆及崗哨。（資料照）

2021/09/30 08:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會平反台獨烈士罪名！「泰源五烈士」江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良5人，因籌畫泰源事件獄中起義，宣告台灣獨立失敗被捕，遭當時總統蔣介石下令處死；促轉會調查後，今年9月認定屬應平復之司法不法案件，將叛亂罪名全數撤銷。

促轉會表示，1970年2月8日，6位關押在台東「國防部泰源感訓監獄」的政治犯身上帶著「台灣獨立宣言」與文告，計畫奪取警衛的槍彈，釋放監犯，並前往外國教會電台，向世界宣告台灣獨立。他們以刀刺了警衛班長後逃脫，但12天內陸續被抓回，這件事史稱「泰源事件」。

請繼續往下閱讀...

促轉會指出，此案在同年3月經警總保安處移送軍法處起訴，並於3月30日作出判決。被捕的江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良各判處死刑。由於此5人扛下所有責任，宣稱另一共犯鄭正成是他們的人質，因此僅鄭正成被判15年6個月有期徒刑。

另外，江炳興等人沒有供出計畫中其他人，許多被關押在泰源監獄、接觸過這個計畫的政治犯，因此逃過一劫；根據政治犯蔡寬裕的描述，此案靈魂人物是鄭金河，原計畫是正月初一就要行動，但是那天部隊放假，有一部份與其配合的充員兵放假回家，初二才回來，所以改成正月初三行動。

蔡寬裕在回憶錄中憶及，因為泰源有8個崗哨，其中大門2個哨沒有子彈，另外6個哨有實彈，行動時必須先由6個人去拿下他們的槍彈。衛兵是在中午11點換哨，由一個外省班長帶領，事前陳良已在汽車修理場把鐵器磨成尖刀，一人一支，以此做為武器，當6個哨點都換上自己人後，警衛班長行進至距離大門100公尺處，鄭金河動手刺了班長一刀，詹天增再補一刀，以為兩刀足以致死，隨即把他踢下邊坡，但沒想到班長沒死，他還高喊「殺人啦！救命啊！」

蔡寬裕指出，當時他們幾個策劃者有犧牲的準備，但是對他來講，一旦事發是所有人都要犧牲，而不是只有衝出去搶奪武器的人犧牲而已。但事發後他們6人未能衝回牢房把押房的人放出去純粹是意外，這件事會失敗的關鍵點，完全不在事先的預料之中。

出事第二天，泰源監獄便由憲兵接手。最令他們活著的人感念的是，這個案件中犧牲的人完全是自我犧牲，沒有牽連到其他涉案人，他們完全沒有供出其他參與者，出乎意料之外。

據促轉會調查，整個案件被當局彙寫為「泰源監獄叛亂犯劫械逃獄案處理經過報告」，經參謀總長高魁元簽呈總統府，蔣介石認為涉案6人皆應被判死刑。高魁元於上呈覆判情形說明時，解釋鄭正成角色，並強調：「至於就政治觀點而言，若判處死刑難免不被陰謀台獨分子藉詞宣傳，影響台胞心理」，蔣介石因而批示「照准」。

促轉會官員受訪表示，關於泰源事件江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良等5人，促轉會已在9月1日召開委員會議，認定該案符合促轉條例第6條第3項第2款規定，屬於應平反之刑事有罪判決，撤銷理由將於10月2日促轉會所舉辦的「從泰源事件看國家不法」座談會詳細說明。

他指出，江炳興等人是因為涉及蘇東啟案被抓到泰源監獄坐牢，第一案罪名已在前幾波平復司法不法案件予以撤銷，泰源事件起義是屬於第二案，江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良5人被判處死刑，今年9月促轉會已撤銷其叛亂罪名，至於判刑15年半鄭正成，因早年領過補償金，其罪名已於前幾波撤銷案件平反。

「泰源五烈士」江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良5人，因籌畫泰源事件獄中起義，宣告台灣獨立失敗被捕，遭當時總統蔣介石下令處死。（記者陳鈺馥翻攝）

「泰源五烈士」江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良5人，因籌畫泰源事件獄中起義，宣告台灣獨立失敗被捕，遭當時總統蔣介石下令處死。（記者陳鈺馥翻攝）

前參謀總長高魁元向蔣介石簽報的「泰源監獄叛亂犯劫械逃獄案處理經過」，總統蔣介石親筆批示，「如此重大叛亂案豈可以集中綠島管訓了事，應將此六名皆判刑槍決」。（記者陳鈺馥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法