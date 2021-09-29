歐盟與中國對話時強調台灣是重要夥伴 外交部表示歡迎

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）28日與中國外交部長王毅進行視訊談話。（歐新社資料照）

2021/09/29 19:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）28日和中國外長王毅對話時強調，台灣是理念相近的重要經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作。外交部今（29日）說，歐盟主動做此表示，外交部表示歡迎，歐盟行政及立法部門對台灣的支持力道日益強勁，我方將持續與歐盟強化實質夥伴友好關係。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部已注意到歐盟與中國於9月28日以視訊方式舉行第11屆「歐中戰略對話」，歐盟外長波瑞爾在會上主動表示台灣是歐盟理念相近且重要的經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，外交部對此表示歡迎。

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歐江安同時強調，我國為主權獨立國家的事實不容質疑，雖未與歐盟及其成員國建立正式邦交關係，但近年來台歐盟雙邊關係及各領域合作不斷強化。包括9月中旬歐盟發布「印太合作戰略」共同報告曾5度提及台灣，關切台海情勢，也強調歐盟將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作，並尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴，深化雙邊經貿及投資關係。

此外，歐江安也指出，歐洲議會預訂於10月間就「台歐盟政治關係暨合作」建議案進行全會表決，促請歐盟行政部門與台灣發展全面夥伴關係。歐江安說，上述發展均可印證，歐盟行政及立法部門對台灣的支持力道日益強勁。

歐江安重申，台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，將在既有的深厚基礎上，持續與歐盟加強互利互惠的實質夥伴友好關係。

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