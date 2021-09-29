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    首頁　>　政治

    談朱立倫當選國民黨主席 蔡英文：盼政黨競爭更理性

    身兼民進黨主席的蔡英文總統今（29日）於民進黨視訊中常會表示，朱立倫當選國民黨主席，「我們第一時間就給予祝福」，也期待在民主機制下，未來政黨競爭，可以更理性、就事論事。（資料照，記者廖振輝攝）

    身兼民進黨主席的蔡英文總統今（29日）於民進黨視訊中常會表示，朱立倫當選國民黨主席，「我們第一時間就給予祝福」，也期待在民主機制下，未來政黨競爭，可以更理性、就事論事。（資料照，記者廖振輝攝）

    2021/09/29 17:43

    〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨黨主席選舉由朱立倫勝出，身兼民進黨主席的蔡英文總統今（29日）於民進黨視訊中常會表示，「我們第一時間就給予祝福」，也期待在民主機制下，未來政黨競爭，可以更理性、就事論事。

    民進黨發言人顏若芳今會後轉述蔡英文會中致詞。

    蔡英文表示，這幾天疫情穩定，疫苗正逐步施打，覆蓋率已經超過五成。隨著疫情受到控制，指揮中心也放寬了部分的防疫管制措施，她還是要提醒大家，疫情隨時可能有變化，還是要戴好口罩、勤洗手。

    蔡英文指出，疫情有控制好，振興才振興得起來，這幾天，振興五倍券開放登記，無論是數位綁定或紙本預約，反應都很踴躍。振興券等同現金，中央各部會、地方政府都有加碼。這幾天，她有機會接見團體、企業，也都拜託他們要多多幫忙，政府跟民間攜手，一定會把內需振興起來。

    蔡英文接著表示，她最近也發現很多假訊息，和政治攻擊包裝在一起，對執政成果提出扭曲事實的指控，她要要提醒大家，未來這樣的狀況，也可能會越來越多，大家的澄清速度要更快、回應要更簡明扼要，才能夠讓民眾很快理解事實的真相。

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