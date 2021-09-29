岸田文雄當選自民黨總裁將成日本新首相 洪奇昌：台日關係加溫可期

日本自民黨新任總裁選舉，由岸田文雄勝出。（彭博、路透、法新社，本報合成）

2021/09/29 16:24

〔記者羅添斌／台北報導〕日本自民黨總裁選舉第二輪投票結果由岸田文雄勝出，岸田文雄將以國會多數黨黨魁身分於10月4日舉行的臨時國會正式獲任命為第100任日本首相。台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌認為，岸田內閣時期是深化台日關係的關鍵機遇期，同時安倍晉三在台日關係中所扮演的角色可能更突出。

洪奇昌表示，岸田的印太政策有較強的防中意識和親台色彩，並且認為台灣受到攻擊將會是影響日本前途的「存亡危機事態」必須慎重應對。岸田於9月3日彭博社專訪中認為「台灣是美中對峙的『前線』」。「日本可能提高國防預算，以因應包括北韓在內的威脅。」

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此外，岸田在9月8日華爾街日報專訪中也表達，「專制主義與民主衝突的前線就在亞洲，特別是台灣。」「美、日、印、澳與歐洲等民主政體需要挺身對抗中國與俄羅斯處專制主義進逼。」岸田的政見還強調，若就任首相將在內閣中新設「人權問題」首相輔佐官和「經濟安保」大臣職務，以因應中國擴張和維護「民主、法制、人權等普世價值」。

他認為，由此可預期，岸田內閣領導的日本在美日印澳四方會談（Quad）機制中承擔印太區域安全、經濟安全與社會安全的責任將更會更為重大，且有利於台灣。諸如日本自衛隊對東海、台海、南海安全的投入可望持續提升。台日半導體供應鏈合作與更廣泛的經貿合作亦可預期。近來台日疫苗與公共衛生合作更是台日關係堅實的例證。

展望下一階段，洪奇昌表示，台灣應有更大機會在岸田內閣時期發展更緊密的台日關係並透過日本布局台灣的區域戰略；而與岸田文雄關係密切的前首相安倍晉三應會是岸田內閣時期台日關係發展的關鍵人物。以CPTPP為例，加入CPTPP是攸關台灣國家發展的必經道路，我們也知道中國因素向來是台灣參與國際社會的最大障礙，因此台灣加入CPTPP更需要日本的支持。

他指出，7月29日安倍於台美日首屆「國會議員戰略論壇」就曾發言支持台灣加入CPTPP，9月22日安倍又特地分享蔡英文總統推特表示，台日共享「自由、民主、人權和法治」基本價值觀，「日本歡迎台灣申請加入CPTPP」，期待台日政府與友人擴大交流合作，共謀兩國友好互利，促進台灣盡早加入CPTPP。

日本自民黨總裁選舉第二輪投票結果由岸田文雄勝出，岸田文雄也將獲任命為新任日本首相。台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌認為，岸田內閣時期是深化台日關係的關鍵機遇期，同時安倍晉三在台日關係中所扮演的角色可能更突出。（資料照）

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