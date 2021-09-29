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    江啟臣到疫苗快打站 批行政院長蘇貞昌防疫思維落後

    國民黨主席江啟臣到東勢區等快打站了解疫苗施打情形，不忘稱讚國民黨執政縣市防疫措施，砲打中央。（擷取自江啟臣臉書）

    國民黨主席江啟臣到東勢區等快打站了解疫苗施打情形，不忘稱讚國民黨執政縣市防疫措施，砲打中央。（擷取自江啟臣臉書）

    2021/09/29 15:54

    〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席江啟臣今天先後到台中市石岡區及東勢區的快打站了解疫苗施打情況，針對彭博社公布「全球防疫韌性排名」，台灣從上月退步1名，排名全球第42名，他批評「對照蘇貞昌院長誇耀台灣亂世中的幸福之地，實在是令人搖頭的落差」。

    江啟臣說，恩主公醫院昨傳出將未稀釋的BNT疫苗原液直接施打的錯誤，令人擔憂。疫苗施打的政策以及落實，是國家防疫工作最重要關鍵之一，認同侯友宜市長的決策，應該嚴格落實施打疫苗的SOP查核，確保疫苗施打安全，提高人民對於疫苗施打的信心。

    他稱讚台中市在市長盧秀燕的帶領下，逾7成採日本宇美町式接種法，讓施打疫苗的長輩在體力負擔最小，最方便的情況下，就可以完成疫苗施打。「盧市長與一線防疫人員的用心，值得肯定，更是國民黨執政給人民的信賴保證」。

    江啟臣說，彭博社昨公布9月份的「全球防疫韌性排名」（The Covid Resilence Ranking），台灣又比上個月退步一名，排行全球第42。「對照蘇貞昌院長誇耀台灣亂世中的幸福之地，實在是令人搖頭的落差」。

    江啟臣批評「蘇院長的思維還留在去年的確診數量管控，卻忘了其他先進國家在疫苗覆蓋率提高後，都已經轉變思維，與病毒共存」，我們卻還在疫苗施打覆蓋率低落的掙扎之中，只能持續做國境管制。甚至，彭博社的評量已經改以恢復正常生活，以及重新開始旅行和放鬆邊境限制，作為評量標準。我們防疫韌性排名當然難以提升。

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