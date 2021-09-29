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    中國嗆反對「台灣地區」加入CPTPP 陸委會：無權干涉置喙

    中國國台辦嗆明反對「台灣地區」加入CPTPP；陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。（資料照）

    中國國台辦嗆明反對「台灣地區」加入CPTPP；陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。（資料照）

    2021/09/29 15:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣近日宣布申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣稱，「中國台灣地區」參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提，我們反對「中國台灣地區」參與任何有官方性質的自貿安排或簽署有官方性質的自貿協議。陸委會今日強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。

    針對台灣早有加入世界貿易組織先例，中國與台灣能否一起加入CPTPP？朱鳳蓮聲稱，「中國台灣地區」參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提。正是在一個中國原則的前提之下，「中國台灣地區」才得以以適當名義和身份參與世界貿易組織。台灣以單獨關稅區身份加入世界貿易組織，不構成台灣加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例。

    陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。我們已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。我方以WTO成員身分，已與新加坡及紐西蘭簽署雙邊自貿協議，今年9月22日並已正式申請加入CPTPP，後續將積極推動加入準備及協商工作。

    陸委會強調，政府申請加入CPTPP是為強化與區域國家經貿連結，提升台灣經濟競爭力，為人民創造更好的經濟與生活環境。守護人民安全、健康，是政府的第一要務，涉及食品進口問題，一定會依國際標準、科學證據處理，不存在出賣台灣人民健康問題。

    陸委會指出，中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作「一個中國原則」的政治框架，阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，不僅傷害台灣人民情感、無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持。

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