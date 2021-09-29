徐世榮稱花敬群在總統府說謊 內政部這樣說

政大地政系教授徐世榮（右）今針對土地徵收議題，砲轟內政部次長花敬群（左）「一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊，實在是有夠可恥！」（資料照，本報合成）

2021/09/29 15:24

〔記者吳書緯／台北報導〕台北市長柯文哲近來因社會住宅一事槓上內政部次長花敬群，政大地政系教授徐世榮今針對土地徵收議題，砲轟花敬群「一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊，實在是有夠可恥！」內政部今表示，近兩年一般徵收面積確實明顯大幅降低，並無錯誤或說謊情形，而區段徵收與一般徵收本質不同，兩者並不適合混為一談。

總統蔡英文4月22日接見環團時，徐世榮當面提醒，蔡總統是解嚴後土地徵收面積最多的總統；花敬群會後指控此說法是誇張、不實指控，並提出數據反駁。

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徐世榮今在臉書發表文章指出，真想不到綠營網軍側翼至今還在散播花敬群的謊言，指花敬群稱徐世榮說蔡總統是任內土地徵收最多的總統為「誇張且不實的說法」。

徐世榮說，如果花敬群講的是真的，那麼就請民進黨立即修正「土地徵收條例」全數將「區段徵收」所有條文及專章從該條例中刪除，可以嗎？「一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊，實在是有夠可恥！」

內政部今天下午澄清回應，「土地徵收條例」於2000年制定公布，於條例施行初期10年（2000至2011年），每年核准一般徵收面積平均約951公頃，但內政部為保障民眾財產權益，在近年特別強化徵收審議機制，並鼓勵以協議價購取得用地，在與需地機關共同努力下，2019年與2020年的一般徵收面積分別降為31.22公頃與36.38公頃，確實明顯大幅降低，並無錯誤或說謊情形。

內政部說，至於區段徵收則為土地整體利用開發方式，透過區段徵收開發方式，除可取得公共建設所需用地外，區內民眾同時可依意願選擇領取地價補償或領回土地，共享開發利益與整體環境改善，區段徵收與一般徵收本質不同，兩者並不適合混為一談。

內政部表示，經統計目前區段徵收地區地主選擇領回抵價地比例高達95%以上，顯見此制度獲得多數民眾的支持與認同，內政部目前也正審慎檢討精進區段徵收制度，包括加強居住權保障，提供多元安置方案及擴大放寬安置對象等，積極改善制度存在之缺失，期盼各界能回歸理性討論，尊重各方專業意見，使制度更臻完備。

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