政院明首度提公投不在籍投票專法 開放工作、就學移轉投票

行政院將提出公投不在籍投票專法，已由政委羅秉成完成審查。（資料照）

2021/09/29 14:58

〔記者李欣芳／台北報導〕公民投票是否開放不在籍投票，目前已由行政院跨部會完成審查，將提報行政院明天召開的院會通過，行政院決定訂定專法，將中選會提報的「公民投票不在籍投票法」草案，名稱修正為「全國性公民投票不在籍投票法」，政院考量民眾因工作或就學等因素，不便返鄉投票，將開放本國境內的移轉投票，但必須事先向相關機關提出申請，亦即現階段將先開放本國境內的異地跨縣市現場投票。

至於人在國外的不在籍投票、網路與郵寄的通訊投票，因恐有舞弊、資安等風險，都不開放。對此，政院官員今天下午表示，中選會提報的草案，僅開放本國境內的移轉投票，沒有提報人在國外的不在籍投票部分。

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鑑於公投法第25條明定，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之。中選會先前向行政院提報「公民投票不在籍投票法」草案，已由政務委員羅秉成完成跨部會的審查。政院將法案名稱修正為「全國性公民投票不在籍投票法」，確定以專法的形式向立法院提出。

行政院將提出的專法，公投的不在籍投票，是開放移轉投票，亦即民眾可事先提出申請，因無法返回戶籍地投票，必須在工作與就學的外縣市的投票所投票，現階段僅開放移轉投票，通訊投票則不考慮開放。

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