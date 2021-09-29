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    首頁　>　政治

    陳時中否認3+11是破口 柯文哲：這個態度！大家走著瞧！

    北市長柯文哲出席「眾智成城」2021台灣民眾黨碩博士論文研究百萬獎助計畫記者會。（記者廖振輝攝）

    北市長柯文哲出席「眾智成城」2021台灣民眾黨碩博士論文研究百萬獎助計畫記者會。（記者廖振輝攝）

    2021/09/29 13:11

    〔記者陳昀／台北報導〕行政院向立法院提出3+11專案報告否認與5月爆發疫情有連結，引發在野黨不滿，衛福部長陳時中日前也表示，3+11與800條人命無關，並要指控的人提出證據。民眾黨主席柯文哲今批評，疫苗政策亂七八糟，如果道個歉相信絕大多數人都會算了，但「你這個態度，那大家就走著瞧」。

    台灣民眾黨今開記者會宣布碩博士論文獎助計畫，會中被媒體問到陳時中稱「3+11與800條人命無關」時，柯文哲先是長嘆一口氣，並表示，台灣人很老實，如果人家道歉，絕大多數台灣人都會說算了，但如果態度這樣，只會讓人更生氣而已，他說，濾過性病毒不會無緣無故從外太空掉到雙北地區，總會有個地方進來，做得好做得壞，大家都曉得，老百姓心中自有一把尺。

    面對媒體追問蘇揆和陳時中是不是應該道歉下台？柯文哲表示，這就是口水題目，道歉也不會挽回800多條人命，道歉不道歉人都死了，重點是決策過程到底哪裡出了問題？不只是3+11，從7+7變成5+9，有沒有會議記錄跟專家意見？台北市政府提出政策的SOP一定要徵詢專家意見等程序，還要照會法務部門等，國家卻說沒有會議記錄，到底誰決定、怎麼回事？

    「這個疫苗政策你受得了嗎？」柯文哲也批評，疫苗現在一支多少錢沒人知道，有什麼疫苗就打什麼，每天亂七八糟，罵也沒有用，他只好算了，疫苗來他就負責打完，但我們的疫苗時程、幾歲打什麼，有規劃嗎？亂七八糟！他重申：「台灣人很老實，道個歉大家就算了，你這個態度，那大家就走著瞧。」

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