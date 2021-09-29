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    選舉保證金存廢？李進勇：不宜輕易廢除 可就個別公職檢討

    中選會主委李進勇今日出席立法院內政委員會備詢。（記者塗建榮攝）

    中選會主委李進勇今日出席立法院內政委員會備詢。（記者塗建榮攝）

    2021/09/29 12:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕選舉保證金制度近年成為我國選舉制度的爭議焦點，亦有立委提案修案修法廢除；中選會主委李進勇今天表示，選舉保證金制度不宜輕易廢除，應該就各公職可以檢討，「但不是全部降低」；被提名續任中選會委員許惠峰、陳恩民以及新任被提名中選會委員王韻茹、許雅芬均認為保證金能適度降低。

    立法院內政、司法委員會聯席會議今審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，李進勇續任委員並為主任委員，陳朝建續任委員並為副主任委員，許惠峰、陳恩民續任委員，王韻茹及許雅芬均為委員，請同意案」，被提名人均列席備詢。

    時代力量立委邱顯智質詢時表示，選舉保證金涉及到核心的問題，沒有辦法繳保證金的人，可不可以參選，而基本權保障能否落實，有的國家沒有保證金，有的國家的保證金制度則是被宣告違憲後，保證金不是沒有，就是很低。

    邱顯智詢問被名人，選舉保證金應該要維持並提高，或是維持但降低，又或者廢除。

    許雅芬表示，要擴大人民參政機會，現行保證金制度，可以研討是不是降低，但不宜全面廢除。王韻茹說，選舉保證金和連署制度，是確保被選舉人的認真參選的程度，若有連署制度，應該廢除保證金，但若兩個制度都要的話，那她會認為應維持選舉保證金，但應該降低。

    陳恩民表示，他認為應該維持但降低，因為若完全沒有門檻，會對選務造成負擔。許惠峰表示，選舉保證金制度應維持，但是應該要降低，符合比例原則。

    陳朝建表示，要看整體的配套措施，選舉保證金制度已經明訂法律裡，所以如果沒有修法，當然沒有調高或調低的問題。

    最後，李進勇表示，選舉保證金制度不宜輕易廢除，可以檢討，但不是全部降低，應該就個別公職檢討。

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