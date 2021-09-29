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    政院增2天產檢假 綠委范雲認加重媽媽責任、應增配偶陪產檢假

    民進黨立委范雲。（資料照）

    民進黨立委范雲。（資料照）

    2021/09/29 10:18

    〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天審查性工法修正草案，行政院提出的修正版本是將孕婦的產檢假從5天加碼到7天，且增加的2天產檢假由政府補助薪資。民進黨立委范雲等人提案新增有薪陪產檢假，范雲今天表示，行政院僅加碼補助2天產檢假，其實是加深媽媽責任，但看不見爸爸育兒權利，對於消除性別歧視、促進實質平等還要空間要改善，希望不要讓生產育兒變成只是女性責任，所以應從配偶陪產檢假開始做起。

    立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午繼續審查「性別工作平等法部分條文修正草案」及「就業保險法第19條之2修正草案」。民進黨立委范雲、吳琪銘、國民黨立委蔣萬安、謝衣鳯和時代力量黨團分別提案修15條，新增有薪陪產檢假5天；民進黨立委楊曜和國民黨立委鄭正鈐分別提案新增有薪陪產檢假10天。

    范雲表示，行政院忽略目前制度仍缺乏「配偶」參與育兒的機會，現行制度，孕產婦有5天產檢假、2個月的產假，配偶卻只有5天的陪產假，這次加碼增加2天的產檢假，只是再次把「懷孕及生產」的責任加諸於女人，配偶如果要跟孕婦一起去產檢，仍只能用自己原本的事假或特休。

    范雲分析，現在只有懷孕女性才能請假的制度設計，也容易使雇主偏好僱用男性，甚至導致職場的懷孕歧視，對此立院已有多名立委提案要增加陪產檢假，她自己更提出，應整合產檢假與陪產檢假，成為不分性別、雙親都可請的「生產準備假」。

    范雲指出，行政院本次加碼2天產檢假，預估一年會增加2.4億的經費，嚴正要求勞動部，基於親職權利、職場雇用的性別平等，應該再增加2.4億，雙親都可享有這2天加碼，真正促進育兒友善職場，才能提高國人生育意願。

    范雲也指出，促進男性育兒才是提高生育率真解方，聯合國早在2019年的報告就說台灣長期低生育率的根本原因是「育兒與家務強烈性別分工不均」，可見促進男性參與育兒，不只少子化國安危機的解方，更是育兒照顧、職場雇用性別平等的解藥。

    范雲表示，這次勞動部為了回應少子化提出的修法對策，仍然非常不足，並未涵括婦女及勞工團體倡議多年的訴求：育嬰假延長至小孩5歲、育嬰假彈性化、家庭照顧假比照公務員有薪等，在促進職場友善育兒的制度上，遲遲沒有進步，對此立院也已有許多立委提案，卻一直無法被討論。

    范雲要求勞動部，對於如此重要的修法討論，不應避重就輕，正視委員們的修法意見，並於2個月內提出對案、送進立院。

    對於新增陪產檢假部分，勞動部長許銘春表示，經查目前僅少數國家訂有陪產檢假，多數主要國家如日本、韓國、德國、美國和加拿大並沒有相關規定，對於現階段受雇者如果有陪同配偶產檢需求，現行的家庭照顧假，可供彈性運用，有關新增有薪陪產檢假，因涉及勞雇權益和財務來源，還要凝聚共識再來研議。

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