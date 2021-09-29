獨家》25億打造飛彈增產廠房即將完工 雄昇丶萬劍飛彈產能倍增

雄三飛彈自機動發射陣地發射畫面。（圖：取自中科院網站）

2021/09/29 09:42

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〔記者羅添斌／台北報導〕行政院提出金額上限為2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，明年起5年內進行包括雄昇丶萬劍丶增程雄三等飛彈系統量產任務，據了解，中科院已針對各型飛彈加速量產進行各項先期準備，其中，中科院投入近25億元丶打造的「飛彈增產廠房」即將完工，飛彈生產的產能將高出現行產能數倍之多，對提升國防自主丶捍衛台海安全，將有重大助益。

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立法院外交及國防委員會今天將安排機密的考察任務，據了解，將前往生產各型飛彈的中科院系統製造中心進行現地考察，主要就是針對行政院提出的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，相關項目內容及數量，以及中科院對於飛彈加速量產所做準備計畫，進行全盤的了解。

相關人士透露，中科院先前的各型飛彈生產流程過於傳統，導致產能不高，中遠程飛彈的月產能僅在個位數，不符合當前軍事安全情勢所需，加上蔡英文總統年前到中科院現場視導飛彈生產過程時，也指示要加速及提升飛彈生產的效能，中科院因此在這兩年期間，投入相當高的經費，打造各式系統產能提升廠房，以及針對飛彈產能提升的飛彈增產廠房。

根據中科院公開的110年營運預算書顯示，飛彈增產廠房（含建築及設備）共計投資經費達24億8千餘萬元，規劃是在今年年底前完工啟用，而各式武器系統產能提升廠房（含建築及設備）投資經費為43億3千餘萬元，同樣規劃在今年年底前完成。

「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，要在111年度至115年度（2022年至2026年）的5年內進行量產，內容涵蓋10項，包括：沱江級艦後續量產（含第一階段丶第二階段等兩項）丶雄二雄三飛彈及機動車組丶雄三飛彈增程型及機動車組丶海巡艦艇加裝雄風飛彈發射系統及通信指管裝備丶天弓三型飛彈丶劍翔無人機丶萬劍飛彈丶雄昇飛彈丶陸射劍二飛彈。

天弓三型飛彈以垂直發射架進行發射。（圖：取自中科院網站）

中科院投入近25億元經費打造的飛彈增產廠房即將完工，各型飛彈的產能將可倍增。圖為蔡英文總統在2019年1月視導中科院系統製造中心及飛彈生產線，當時即指示要加速量產雄三丶弓三等飛彈。（圖：取自總統府網站）

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