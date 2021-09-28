為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬來西亞代表拜會高市府 陳其邁：身為大馬女婿如見家人

    馬來西亞代表何瑞萍（左），致贈榴槤月餅等馬來國特產給高雄市長陳其邁（右）。（高市府提供）

    馬來西亞代表何瑞萍（左），致贈榴槤月餅等馬來國特產給高雄市長陳其邁（右）。（高市府提供）

    2021/09/28 22:24

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍，今天下午拜會高雄市長陳其邁，陳其邁強調他身為馬來西亞女婿，見到何瑞萍，就像看到家人般很親切。

    馬來西亞友誼及貿易中心是馬國駐台機構，代表何瑞萍一行人，今天下午拜會高雄市長陳其邁，雙方就智慧城市、經貿投資及觀光等議題交換意見，期盼持續強化高雄與馬來西亞的夥伴關係。

    由於陳其邁的太太、婦產科醫師吳虹，是馬來西亞華僑，2人是中山醫學院醫學系的同班同學，他特別強調「身為馬來西亞女婿，見到何瑞萍代表，就像看到家人般很親切」，何瑞萍也一度以福建話寒暄，氣氛輕鬆。

    陳其邁提及2016年，高雄和馬來西亞雪蘭莪州，曾簽署數位內容育成中心及清真認證合作備忘錄，特別感謝馬來西亞以實際行動展現對高雄的支持。

    陳其邁說，高雄市正積極推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，並推出「006688專案」補助前2年租金，外國企業也適用，歡迎馬國企業來高雄投資。另外，智慧農業也是雙方可切入交流的產業之一，例如以人工智慧挑選咖啡豆，可大幅提高生產效率，並增加農民收入。

    何瑞萍則表示，台馬近年雙邊關係良好，經貿合作持續成長，台灣也是馬來西亞重要的貿易夥伴，她稱讚台灣在數位及資通訊科技，有堅強實力，期盼在智慧城市議題上增進互動，或許能藉由明年的「2022智慧城市論壇暨展覽」切入，例如一同舉辦線上會議。

    何瑞萍也透露，因為疫情，已經2年沒有回國探親，期待疫情過後，盡快恢復雙邊的文化和觀光活動。

    熱愛潛水的陳其邁也說，馬來西亞是東南亞很優秀的潛水勝地，食物也非常美味，馬來西亞美食在高雄擁有大批粉絲，他太太也非常喜歡馬國榴槤。

    馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（左4）一行人，拜會高雄市長陳其邁（中）與市府團隊（右）。（高市府提供）

    馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（左4）一行人，拜會高雄市長陳其邁（中）與市府團隊（右）。（高市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好消息！台灣加入CPTPP 「最受中國壓力」2國家無投票權
    2021/09/24 17:50

    好消息！台灣加入CPTPP 「最受中國壓力」2國家無投票權
    AUKUS聯盟成立抗中！菲律賓外長力挺：能保持南海區域平衡
    2021/09/21 14:53

    AUKUS聯盟成立抗中！菲律賓外長力挺：能保持南海區域平衡

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    軍情動態》再亮牌抗中 馬來西亞將升級F/A-18D、Su-30MKM
    2021/09/16 15:32

    軍情動態》再亮牌抗中 馬來西亞將升級F/A-18D、Su-30MKM
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播