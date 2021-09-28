澄清蔡英文未有「一中」說法 民進黨：朱立倫勿抹黑

將接任國民黨主席的朱立倫（見圖）27日質疑蔡英文總統過去也曾發表「一中」看法。民進黨表示，朱立倫的論點在2015年時就已炒作過，蔡總統當時也嚴正澄清從未有過如此說法。（記者何玉華攝）

2021/09/28 21:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕將接任國民黨主席的朱立倫昨（27日）質疑蔡英文總統過去也曾發表「一中」看法。民進黨表示，朱立倫的論點在2015年時就已炒作過，蔡總統當時也嚴正澄清從未有過如此說法。

民進黨指出，如今朱立倫再度刻意操作陳年老調的烏賊戰手法，消費蔡總統，只是凸顯朱立倫「慘勝」贏得黨主席後，亟欲迎合少數深藍群眾，證明自己正當性的窘境。

請繼續往下閱讀...

民進黨指出，面對兩岸關係，蔡總統與民進黨始終堅持「獲得支持不冒進、面對壓力不屈服」的原則，政策穩健可靠。

根據陸委會九月最新民調，超過八成以上民眾認同民進黨政府的兩岸政策立場。政府施政的一致性和可預期性，也符合台灣主流民意的期待；致力維護區域內的和平與穩定，更獲得國際社會支持。

民進黨指出，反觀朱立倫，選前批評對手「紅統」不可行，選後卻亟欲收到對岸賀電，與中共唱和「共謀統一」；稱自己親美，但對政府促進台美正常交流政策卻大力反對。這樣人前人後的態度實在讓人不敢恭維。

民進黨呼籲朱立倫，與其費心去撈陳年不正確的訊息、炒冷飯，不如先對自我兩岸政策說清楚講明白，對歷任國民黨主席、總統的主張是接受、修改還是否定？面對中共為何不敢大聲捍衛中華民國？如果連自己都無法堅定自己的主張，一再自相矛盾，又如何能得到台灣人民與國際社會的信任與支持？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法