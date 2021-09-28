陳柏惟台語質詢惹議 呱吉力挺：他把責任扛肩上

台灣基進立委陳柏惟昨日在質詢國防部長邱國正的過程中，全程堅持使用台語。（資料照）

2021/09/28 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟，因為昨日在質詢國防部長邱國正的過程中，全程堅持使用台語，引發不小爭議。對此，台北市議員邱威傑（呱吉）力挺，認為陳柏惟將推動台語文化的責任扛在肩上。

呱吉在臉書表示，自己不會用台語質詢官員，一方面是台語沒有很流利，另一方面則是他並沒有把推動台語文化的責任扛在自己肩上，「但陳柏惟的確有把台語或母語的推廣當作他公眾人物的責任，所以他一直堅持使用台語質詢。他不是今天才這麼做，也不是第一個人這麼做，更不會是最後一個。」

請繼續往下閱讀...

呱吉以自己為例，過去3年他一直致力於各種政府資料的公開，但做為一個市議員，這並非必要的工作，「但不論是都更審議會還是性平委員會，會議記錄的公開都是我問政時不會放過的題目。我沒有非做這件事情不可，但我將這個議題扛在自己的肩膀上。」

呱吉指出，台灣社會應該問的問題是，「我們是否認同政治人物可以用台語或自己的母語從事政治工作？」若認同這是尊重社會多元文化的一部分，那就不需要質疑為什麼有人在國會殿堂上堅持講台語。

呱吉表示，此次爭議，真正的爭點並不是在於溝通不良，問題的本質在於我們是否接受國會尊重講台語的選擇。

呱吉說，有些人可能會認為所謂的國語才是官方的溝通平台，所以堅持講台語這件事情是不正常的，但這卻剛好就是陳柏惟之所以堅持講台語的理由。這是他對這個社會所做的倡議、是他認為必須要改變的社會特徵，「我也不知道這個運動的成果會如何，但我尊重這個努力的目標，這也是為什麼立法院備有通譯的理由。我也希望這個存在台灣二十年以上的爭議可以不再是社會爭端的起點。」

呱吉力挺陳柏惟，認為他是將推動台語文化的責任扛在肩上。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法