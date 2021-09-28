台南年輕人犯罪率6都第2 僅次北市

南市議員蔡旺詮針對台南市青年犯罪率高居6都第2的狀況提出詢問，市警局長方仰寧回應將與相關局處合作，協助犯罪高危險群的青年就學、就業。（記者王姝琇攝）

2021/09/28 17:23

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市去年在少年、青少年與成人的犯罪人口率部分，高居6都第2；另，兒童犯罪人口率更高居6都第1，南市議員蔡旺詮、陳碧玉今在市警局工作報告時對此提出質詢。市警局長方仰寧回應強調，警方將與社會局、勞工局加強聯繫，針對沒有升學、失業等高危險群的年輕人，主動介入輔導及協助職訓。

據統計顯示，台南市兒童犯罪人口率11.77／10萬人，高居6都第1，比第2名的台北市10.20／10萬人高出不少；至於少年犯罪人口率800.53／10萬人，僅次於台北市1097.23／10萬人；青年犯罪人口率2307.62／10萬人，僅次於台北市3502.34／10萬人；成人犯罪人口率1624.39／10萬人，僅次於台北市1824.81／10萬人，均為6都第2。

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蔡旺詮提醒警方，應該盡量扼殺犯罪於搖籃之中，事後破獲，造成的傷害已經無法彌補。陳碧玉也詢問方仰寧，面對台南市年輕人犯罪人口率高居6都第2，是否擬定解決對策。

方仰寧表示，18至24歲的青年族群中，沒有升學、失業或待業的人較容易犯罪，警方將與勞工局聯繫，針對失業、待業青年提供職業訓練，期盼他們能夠有工作並步入正軌；也會與社會局連結，請社工針對青年犯罪高危險群積極介入，輔導他們能有正當的工作或繼續就學。

市警局補充，18至24歲的年輕人犯罪，多以詐欺、毒品、妨害秩序等案類較多，警方除將持續加強此類犯罪案件的偵查，同時也將針對相關嫌犯的現有職業進行了解，並與勞工局、社會局跨局處合作，協助這些年輕人就學、就業，使他們遠離再犯的機會。

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