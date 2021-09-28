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    首頁　>　政治

    蔣介石建立威權體制 促轉會：有蔣經國協力及繼承

    促轉會「任務推動及調查結果報告書」直指，建立威權體制的是蔣介石，其子蔣經國在過程中同樣扮演重要角色。圖為曾擔任國防部總政治部主任的蔣經國。（資料照）

    促轉會「任務推動及調查結果報告書」直指，建立威權體制的是蔣介石，其子蔣經國在過程中同樣扮演重要角色。圖為曾擔任國防部總政治部主任的蔣經國。（資料照）

    2021/09/28 14:12

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔣氏父子威權統治台灣數十年，行政院促轉會「任務推動及調查結果報告書」直指，建立威權體制的是蔣介石，其子蔣經國在過程中同樣扮演重要角色，前有協力、後為繼承。威權統治者蔣介石、蔣經國在其所掌控的執政黨內進行體制改造，建立起權力集中於一人的黨國體制。

    促轉會指出，就協力的角色而言，蔣經國在台灣陸續參與諸多黨國體制構建過程中重要的社會控制任務，主要面向分別有：一、協助蔣介石強化黨對軍隊的控制。二、透過救國團組織滲透校園。三、協助蔣介石統整特務組織。四、依次擔任行政機關首長，登上權力高峰。

    促轉會提及，蔣經國於1978年擔任總統，承繼黨國體制之運作，儘管從已出土的政治檔案中，未能發現他如其父那般大量且直接介入司法個案的證據，但蔣經國於1950年代重整國安情治系統，生成許多侵犯人權的政治案件。此外，儘管蔣經國任內鎮壓較少，但因社會控制趨強，監控也密，故有許多審判之外的案件發生。

    促轉會舉例，包含林義雄宅血案、陳文成案與江南案等發生於蔣經國總統任內的刑案，就過往社會認知與該會調查發現，皆證明與情治機關有涉。

    另外，促轉會從已公開的政治檔案及審定的「總裁批簽」等證據，透過學者研究梳理，將蔣介石於威權統治時期遂行違反自由民主憲政秩序的作為，區分為六大項。

    分別為，一、以動員戡亂機構達成實質集權。二、以黨代行國家公權力、國庫通黨庫，黨務與經費的黨國不分。三、違反軍隊國家化：透過特種黨部干涉軍隊人事。四、違反法律保留：以行政命令施政漠視立法院。五、違反司法獨立：持續黨化與操控司法權。六、行政手段的言論管制。

    促轉會強調，威權統治者是威權統治的源頭，也是威權統治時期各方權力集中的核心。本會後續將以威權統治者所建構的制度背景為基礎，更進一步探討黨國體制下的政府如何違反自由民主憲政秩序，並對人民權利造成侵害。

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