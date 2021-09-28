蘇揆質疑舉債 馬辦：「一個騙過神明的院長」有人信嗎

前總統馬英九辦公室今日回應，蘇內閣自誇財政紀錄好，「一個騙過神明的院長，一個連『3+11』會議紀錄都拿不出來的政府，講的數據有人信嗎？」（資料照）

2021/09/28 13:52

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前指稱馬政府執政8年舉債1兆7千多億，蔡政府上任迄今債務只增加3100億元，前總統馬英九辦公室今日回應，蔡政府不斷撒錢、推前瞻計畫，舉債20年最高，人盡皆知，已是民間常識，蘇內閣卻還自誇財政紀錄好，「一個騙過神明的院長，一個連『3+11』會議紀錄都拿不出來的政府，講的數據有人信嗎？」

馬英九辦公室指出，根據財政部國庫署最新統計資料顯示，截至今年7月31日為止，中央及地方政府的公共債務金額高達7兆1760億元，而由於我國預算制度，特別預算舉債不列入總預算中，因此上述債務並未計入紓困特別預算8400億元，今年度未列入舉債上限額度的舉債金額高達4612億元，是近20年來最高，今年舉債佔歲出的比率為7.84%，則是自107年以來最高。

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馬辦進一步指出，如今再加上攸關五倍券的紓困振興第4次追加特別預算案1600億元，以及行政院日前通過的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」預算上限為2400億元，自明年度便要開始執行預算，蔡政府舉債遠超過馬政府時期。

馬辦表示，今年度蔡政府的總舉債加特別預算的舉債預算數，合計總額高達6287億元，創下近10年新高，尤其是在特別預算編列部分，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元，而且蔡政府使用特別預算時機與馬政府時期有所不同，馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪，如莫拉克風災、金融海嘯等，才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化。

馬辦強調，立法院預算中心所做的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」評估報告也警告，政府為進行國家建設、提升國防戰力，和因應疫情、振興經濟，所需財源為1兆5394億元，扣除掉歲計賸餘450億元，全以舉債支應，造成債務大幅增加。

馬辦指出，馬英九卸任前3年，稅收超徵3100億元，公債佔GDP的比例，3年平均降到33%，政府舉債空間有1兆1000億元，與超徵稅捐合計有1兆4000億元，當時財政部長張盛和因此獲「銀行家」（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。

馬辦強調，馬政府留下如此豐碩的稅收，民進黨執政後才敢提8900億元的「前瞻基礎建設計畫」，大搞輕軌建設，媒體人趙少康還曾在節目上批評馬英九還給民進黨政府留下這麼多錢幹甚麼？但馬英九認為，國家領導人的責任，就是要讓政府的財政寬裕，如今蘇內閣卻混淆視聽，相信人民自有公評。

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