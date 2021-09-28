民進黨35週年感恩餐會 游錫堃親寫詩致敬民主先賢

民進黨主席蔡英文（左）28日出席「民進黨創黨35周年餐會」，由立法院長游錫堃（中）、黨秘書長林錫耀（右）陪同步入會場。（記者廖振輝攝）

2021/09/28 12:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是民進黨創黨35週年，立法院長游錫堃今午邀請創黨黨員，重返民進黨創黨地點圓山飯店敦睦廳，舉辦「民進黨創黨35週年感恩與敘舊」餐會。熱愛吟詩的游錫堃分享一首他所寫的〈詠民主進步黨圓山組黨35周年〉詩詞，向民主先賢表達敬意。他也表示，35年大家創立民進黨，是我們共同的驕傲，更重要感恩全民的支持，民進黨是那個世代的台灣人共同創辦的。

繼去年民進黨創黨34週年舉辦餐會，游錫堃今年再以1996年黨外選舉後援會召集人身份，邀請當年的創黨發起人等重返圓山敘舊。包括總統府資政姚嘉文、台灣亞太基金會董事長康寧祥、前駐德代表尤清、前行政院長張俊雄、前總統府秘書長蘇嘉全、前立委許榮淑、前新竹市長蔡仁堅、前彰化縣長翁金珠、前台中市長張溫鷹、民進黨秘書長林錫耀、民進黨副秘書長林飛帆等人出席。

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游錫堃致詞表示，各位民進黨創黨、「助產士」，他以1986年黨外助選後援會召集人身份歡迎大家參加這個感恩敘舊餐會。他表示，35年前9月28日，大家創立民進黨，是我們共同的驕傲，更重要感恩全民的支持，民進黨是那個世代的台灣人共同創辦的。他也要感謝台灣的先人，如果沒有之前打基礎，就沒有1996年的創黨。

游錫堃說提到，台灣議會設置請願運動100周年，也是台灣文化協會創辦100週年，他要感謝台灣的先人，如果沒有之前打基礎，就沒有1996年的創黨。他表示，民主不是天上掉下來的，就像美國把民主帶去阿富汗，20年後，阿富汗有變成民主國家嗎？民主必須透過土地上的人民用血淚和汗水灌溉而成。

熱愛吟詩的游錫堃，最後分享五首詩作為結尾，包括錢振鍠〈弔簡大獅〉、賴和〈吾人〉、林獻堂〈壬辰五月下旬大仁別莊喜少奇過訪〉、張晴川〈悼蔣渭水先生〉，以及他自己所寫〈詠民主進步黨圓山組黨卅五周年〉，向雷震、蔣渭水、郭雨新等先賢及在座創黨人前輩表達感恩與敬意。

張俊雄出席前受訪表示，35週年的今天，當時外在環境是國民黨一黨專政，全世界最長嚴，國會沒有全面改選。但是為了民主台灣、終結戒嚴，當年組成政黨，時間過得很快，已經35年。已由世界最長戒嚴的台灣變成民主自由的台灣。非常感謝全國人民團結一心，創造美好將來。

立法院長游錫堃28日舉行「民進黨創黨35周年餐會」，邀集創黨大老與會，游錫堃會前受訪。（記者廖振輝攝）

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