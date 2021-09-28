透過國會外交促進加入CPTPP 立院成立跨黨派策進會

民進黨立委邱志偉（左四）擔任「立法院推動台灣加入CPTPP策進會」會長、郭國文（左二）擔任幹事長，擔任副會長的民進黨立委鍾佳濱（右三）、民眾黨立委邱臣遠（左三）、時代力量立委邱顯智（右一）、無黨籍立委林昶佐（右二），以及民進黨立委許志傑（左一）都出席與會。（記者吳書緯攝）

2021/09/28 11:35

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣22日正式遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），民進黨立委邱志偉、郭國文今號召跨黨派立委成立「立法院推動台灣加入CPTPP策進會」。邱志偉表示，將透過國會外交，遊說各會員國國會議員，使各國議員對政府產生影響，使各國支持台灣入會。

邱志偉、郭國文今在立法院議場外舉行「立法院推動臺灣加入CPTPP策進會」成立記者會；邱志偉擔任會長、郭國文擔任幹事長，擔任副會長的民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智、無黨籍立委林昶佐，以及民進黨立委許志傑都出席與會。

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邱志偉表示，成立策進會的目的即為有效發揮國會外交的「助攻」角色，台灣在外交困境下，很多事無法透過行政部門執行，由國會協作能更有效的推動外交工作，結合行政及立法能量更能極大化推動力量。

此外，本會期擔任立法院經濟委員會召委的邱志偉指出，策進會也將會善盡國會監督角色，除了在立院盡速審議相關法律修正案，更會在經濟委員會全力監督經濟部、農委會及相關部會輔導受影響的產業，短期超前部屬相關配套措施外，長期更思考如何促進產業轉型因應潛在衝擊。

郭國文指出，立法院在台灣爭取加入CPTPP有三大任務，第一是監督行政部門快速加入CPTPP，其次是想辦法「利多強化，利空減少」，經濟部提及的三大受影響產業，農業、汽車與汽車相關產業、食品加工業的衝擊要減少，第三是國會扮演「二軌外交」角色，讓會員國的國會議員都支持台灣加入。

邱臣遠表示，台灣申請加入CPTPP，「台灣民眾黨會全力支持」，透過國會外交，將能有效強化台灣與各國以及CPTPP合作的基礎，跨黨派團結一致，盡力排除潛在被拒風險。

邱顯智說，脫離歐盟的英國也申請加入CPTPP，台灣作為島國，沒有權利自外於國際體系，應該跨黨派一起努力，但政府對於加入CPTPP，帶給如農業、汽車業與食品加工業的衝擊，應該做好配套。

鍾佳濱表示，從屏東角度來看加入CPTPP是利大於弊，以主要產地為屏東的毛豆而言，每年對CPTPP國家出口值約20億元，若加入CPTPP、日本取消對台關稅後，將可讓台灣綠金—毛豆再創外銷奇蹟，同時加入CPTPP也是讓台灣農業全面轉型升級的最好機會。

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