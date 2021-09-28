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    卸任藍黨魁 江啟臣要投入青年工作「不能只有往日榮光」

    立委江啟臣表示，未來加強青年培訓工作。（資料照）

    立委江啟臣表示，未來加強青年培訓工作。（資料照）

    2021/09/28 11:02

    〔記者林良昇／台北報導〕競選連任黨主席失利的國民黨立委江啟臣今在立法院受訪時表示，國民黨不能老是只有往日的榮光，重要的是未來的希望，他會持續延續過去就在做的青年工作，會偏實務，包括教育、訓練甚至任用，不只是人才庫也是智庫。

    江啟臣今到立法院配合立法院國民黨團的議事攻防，受訪時被問到在黨魁選舉落敗後，因在台中的高得票率，仍被看好為本土派領袖？江啟臣說，沒有分什麼派，都是國民黨派、中華民國派。

    江啟臣指出，他從上任主席以後，一再把國民黨定位為中華民國派，包括青年、文宣工作，甚至核心思想的工程等，過去1年多一直希望推動的就是中華民國派的工作，沒有分其他派，只要加入中國國民黨，都是中華民國派。

    對於外傳將成立青年智庫布局，江啟臣也說，青年工作是他在立法院就已經在做的工作，到黨中央後也非常關心，現在雖然沒有擔任主席，但還是會延續青年工作，作法很多元，最重要是行動，有行動才會有效果。

    江啟臣指出，國民黨不能老是只有往日的榮光，更重要是未來的希望，只有培養年輕人才有可能戰鬥到底，會延續過去一直以來在做的青年工作，當中會包括教育、訓練甚至任用，這樣的計畫不只是人才庫，也是智庫。

    江啟臣表示，國民黨有很多前輩都有在做青年相關培育工作，可能著重重點不一樣，他著重在實踐，可能因為他自己是擔任立委，平常就跟很多年輕人在一起，到黨部當主席後，也開很多營隊、論壇、講習等，比較偏向實務工作，未來會繼續著墨。

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