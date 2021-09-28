台海軍情》維持愛三飛彈高效戰力 台美簽訂14億飛彈裝備維修合約

為維持愛國者三型等美製飛彈的高效能戰力，軍方已與美方簽訂總價達到14億台幣的「飛彈地面支援裝備維修」合約，並在昨天發佈決標公告。圖為愛國者三型飛彈發射。（資料照，取自洛克希德馬丁公司網站）

2021/09/28 10:56

〔記者羅添斌／台北報導〕中國火箭軍各式彈道飛彈丶巡弋飛彈射程涵蓋全台，加上共機持續擾台，對國軍防空戰力形成嚴重挑戰，為維持愛國者三型等美製飛彈的高效能戰力，軍方已與美方簽訂總價達到14億台幣的「飛彈地面支援裝備維修」合約，並在昨天發佈決標公告。

軍方人士今天指出，美國出售愛國者三型防空飛彈系統，內容涵蓋許多不同種類及層次的軍售項目，除了出售飛彈及相關系統本身之外，台美另會簽訂飛彈技術支援丶地面支援裝備維修丶飛彈屆臨壽期回美維修等不同的合約，此次簽訂的就是「飛彈地面支援裝備維修」案。

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根據國防部最新公佈的決標公告指出，國防部駐美軍事代表團是在今年8月31日，與美國在台協會簽訂「飛彈地面支援裝備維修」合約，顯示這項購案的性質為軍售案，並非商售案；合約已在同日生效，履約期限將至2025年年底為止，而台灣方面的履約機關則是空軍司令部。

空軍負責攔截共軍彈道飛彈丶巡弋飛彈的主力，為美製的愛國者三型飛彈，除了採取部分固定陣地發射之外，近年也多改採機動發射車的機動部署因應。至於共軍火箭軍的發展動態，國防部在剛送交立法院的中共軍力報告書中指出，中國火箭軍持續研發新型飛彈突防丶變軌丶隱蔽及抗干擾技術，加速新型飛彈部署，並藉實戰化演訓強化攻台及抗擊外軍遠程精準打擊能力。

國防部表示，共軍將逐步汰除東風11甲丶東風15甲彈道飛彈及東風10巡弋飛彈，換裝具操控自動化丶部署機動化丶打擊精準化的新型短程東風16丶中程的東風16改良型丶東風17飛彈及東風10甲丶東風100型巡弋飛彈。

蔡英文總統先前視導空軍防空飛彈部隊，與防空飛彈部隊官兵在愛國者三型飛彈前合影。（圖：軍聞社提供）

為維持愛國者三型等美製飛彈的高效能戰力，台美已簽訂總價達到14億台幣的「飛彈地面支援裝備維修」合約，並在昨天發佈決標公告。（圖：取自政府電子採購網）

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