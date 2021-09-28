全球供應鏈重組 蔡英文：強化台灣整體數位國力

蔡英文總統今日以錄影方式為「2021數位應用週」開幕典禮致詞，強調在這個全球供應鏈重組的時刻，我們要持續把握台灣在高階硬體製造的長期優勢，並且發揮在資安和智慧財產權保護方面的強項，成為國際可信賴的合作夥伴。（圖擷取自總統府直播畫面）

2021/09/28 10:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日以錄影方式為「2021數位應用週」開幕典禮致詞，強調在這個全球供應鏈重組的時刻，我們要持續把握台灣在高階硬體製造的長期優勢，並且發揮在資安和智慧財產權保護方面的強項，成為國際可信賴的合作夥伴。未來也要繼續把資通訊服務，導入各個領域當中；強化台灣整體數位國力，加速邁向智慧國家。

蔡總統說，疫情衝擊各行各業，不過，在疫情當中，我們透過科技防疫的方式，提升了各項防疫工作的效率，也強化了整體防疫的量能。大家熟悉的類細胞簡訊、之前的口罩實名制販售系統和口罩地圖，或是現在每天都在使用的簡訊實聯制，都是我們科技防疫的重要成果。

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她指出，接下來，疫後振興的階段，數位應用一樣扮演重要的角色。今年，我們特別提供加碼優惠，來鼓勵民眾綁定數位五倍券，希望能夠帶動消費。這些成果，凸顯了台灣資通訊產業，不但具有解決問題的創意，更有展開各種創新服務的產業實力。

總統強調，在這個全球供應鏈重組的時刻，台灣更要努力，在變局中取得先機。首先，我們要持續把握台灣在高階硬體製造的長期優勢，並且發揮我們在資安和智慧財產權保護方面的強項，讓我們在全球供應鏈，成為國際可信賴的合作夥伴。

另外，蔡英文說，我們也要繼續把資通訊服務，導入各個領域當中，持續結合AIoT、人工智慧、物聯網和5G技術，開發出富有創意的應用模式，提高產業創新和應變的能力，也透過數位治理，強化政府的效能。

總統最後說，強化台灣整體數位國力，加速邁向智慧國家，這是我們不變的目標。

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