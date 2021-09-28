蘇揆報告 陳玉珍突襲遭邱議瑩阻擋推跌倒地 女立委打成一團

蘇揆施政報告，藍委陳玉珍嘗試靠近蘇揆座位，被綠委邱議瑩擋下並跌倒在地，一群女立委在議場邊打成一團。（記者劉信德攝，本報合成）

2021/09/28 10:07

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今到立法院進行施政報告並備質詢，雖然立法院國民黨團三度杯葛，蘇揆仍在執政黨立委保護下完成施政報告，但國民黨團無視時代力量立委邱顯智已上台質詢，持續在議場抗議，國民黨團書記長陳玉珍嘗試靠近蘇揆座位，被民進黨立委邱議瑩擋下並跌倒在地，一群女立委在議場邊打成一團。

雖然邱顯智已開始質詢蘇貞昌，但國民黨團依舊在議場持續舉牌、喊口號「3+11、道歉下台」，陳玉珍試圖從蘇貞昌背後靠近備詢台，被民進黨立委管碧玲、賴惠員等人拉開後，陳又再度上前，民進黨立委邱議瑩、賴品妤立即阻擋，邱伸手一推，陳馬上摔倒在地，陳想再上前反擊，被邱狠狠捶了3下，才退到一旁。

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不過，邱顯智質詢不到5分鐘，國民黨團又再次癱瘓議事，邱顯智只好要求主席暫停質詢。國民黨團則持續在議場舉牌、喊口號抗議。陳玉珍強調，杯葛只是為了要政府一個誠懇的道歉，時間已經暫停，立委質詢權力不會受到任何阻礙，國會要有自己的尊嚴，但執政黨立委只把自己當成行政院立法局，整天只講中國，我們的人民是台灣人民，卻什麼都扯到北京。

最後，主持議事的立法院副院長蔡其昌只好宣布休息10分鐘，希望朝野黨團能再協調結論。

蘇揆施政報告，藍委陳玉珍嘗試靠近蘇揆座位，被綠委邱議瑩擋下並跌倒在地。（記者劉信德攝）

民進黨立委邱議瑩（黃衣）一推，陳玉珍隨即摔倒在地。（記者陳昀攝）

陳玉珍想上前再反擊，被邱議瑩狠捶。（記者陳昀攝）

蘇揆施政報告，藍綠立委打成一團。（記者劉信德攝）

蘇揆被圍擠在藍綠立委中。（記者劉信德攝）

蘇揆被圍擠在藍綠立委中。（記者劉信德攝）

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