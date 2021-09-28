從「正常倫」到「正紅倫」 朱立倫吞了習近平的統一論

朱立倫。（資料照）

2021/09/28 08:12

立法委員 陳亭妃

中國國民黨主席選舉一結束，中國就送了賀電給朱立倫，這封賀電如同照妖鏡，直接讓朱立倫從2019年國民黨總統初選至今，總愛自稱的「正常倫」（正常人的諧音）現形，變成「正紅倫」。朱立倫的回覆賀電的文字，對於習近平賀電中的侵門踏戶，比過去多了「為國家謀求統一」的字眼，朱立倫不僅吞了，還吃得津津有味。

朱立倫回覆中國的覆電，對於「為國家謀求統一」，隻字不反駁，把自己當成中國的「細漢」，對敵人批評起自己國家的執政黨，還自以為代表台灣人定調「求同尊異」，結果「求同尊異」四個字，被中國官媒完全忽視，可見習近平只在乎對朱立倫統戰，絲毫不在乎他這位「細漢」講了什麼。

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更令人不解的是，自稱正藍軍的朱立倫，覆電的日期竟寫上「110（2021）年9月26日」，連中國國民黨經常自我感覺良好的「一個中國是中華民國」的「民國」都消失了，這讓藍營內部剛經歷一番「亡黨感」，以至於激烈組織動員挺朱的「中華民國派」情何以堪？

朱立倫這陣子是怎麼批評張亞中「紅統」的？他說：「社會大眾認為紅統就是我們被對岸、被共產黨，或是被對岸中共統一，張教授的主張似乎看起來就是我們接受對方的條件，這樣算不算紅統。」選舉過後，朱立倫回覆中國的賀電，不就是片面接受中共的統一說法，完全不反駁，甚至還回覆感謝嗎？朱立倫比起張亞中，同樣的紅統，同樣附和中國的統一論調。

國民黨原本期待選出一個「正常倫」，沒想到選出一位由藍轉紅的「正紅倫」。朱立倫的覆電顯示，他還沒上任就往中國靠攏，背離台灣主流民意，未來恐怕有更多和中國相互唱和的戲碼出現。感謝習近平的這封賀電作為照妖鏡，讓台灣人民在朱立倫上任黨主席之前，就提早看出他的真面目—披著藍皮的紅色面目。

朱立倫忽略2300多萬台灣人的意志，無視台灣人對自己土地的認同，只看中國臉色，擁抱中國，不願連結台灣。國民黨政府遷台之後，台灣人給國民黨數以千萬次的機會，讓他們蛻變為台灣的政黨，國民黨領導人卻寧願成為中國的政黨，這是國民黨最悲哀之處。

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