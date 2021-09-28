台商「柿子挑軟的吃」 謝金河：對台灣、中國停電反應大不同

中國東北地區近日多個城市突發性停電。圖為上海煤電廠一景。（資料照，法新社）

2021/09/28 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國東北地區近日多個城市突發性停電，加上受到「能耗雙控」政策等影響，多地限電導致工廠停工，許多台灣企業在中國工廠同樣受波及。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，「同樣是大停電，台商柿子專挑軟的吃，反應卻大不相同」。

謝金河27日晚間在臉書表示，27日的股市觀測站重大訊息公告，很可能是有史以來最忙碌的一天，因為在中國設廠的台商生產基地都受到衝擊，每一家都在重訊公告，意味過去30年來，台商在中國的投資既深且廣，但「同樣是大停電，台商柿子專挑軟的吃，反應卻大不相同」。

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謝金河說，台灣經歷兩次大停電，一次是2017年8月的全台大停電，蔡政府才剛執政不久，所有媒體都嚴厲譴責，當時停電也造成上任不久的經濟部長李世光下台；最近一次是5月疫情失控之際，台灣因為缺水、加上大停電，在野黨群起要要求剛上台的經濟部長王美花下台，還好她後來挺住了。

謝金河指出，每次大停電工商界領袖一定拿起大聲公痛罵台灣缺人、缺地、缺水、缺電等「五缺問題」，但這次中國無預警宣布限電，所有台商都在股市觀測站發布重訊，「沒有一個人敢跳出來抗議！同樣的大停電，國內的企業大老反應完全不一樣」。

謝金河說，這次中國大停電，合理說法是為了提前落實碳中和的目標，另一方面也是在加速淘汰低端產業，但這個做法太急，有點像當年北京移出低端人口，都有很大的後座力，「從今天股市觀測站密密麻麻的重大訊息揭露來看，台商把鷄蛋押在中國這個籃子的並不少」。

謝金河認為，這次中國用最強力的限電手段，勢必影響中國一直以來扮演生產基地的角色，東恊及印度的角色可能更加突顯；對中國來說，這一年的變化太大了，從去年10月反壟斷法，「阿里、騰訊、拚多多、美團被罰鉅款、到螞蟻上市喊停、滴滴出事，補教業中箭、接著演藝人員、到澳門博彩業，香港地產商...，中共中央第一箭射倒新經濟產業，第二箭射到恆大相關房地產業，這一次，能耗雙控可能重擊製造業，會影響出口」。

謝金河總結，中國的三腳鼎立狀態紛紛告急，中國領導人習近平的如意算盤是怎麼打的？這是很值得思考的深層問題。

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