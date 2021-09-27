立法院疫苗採購調閱小組 可調閱衛福部等部會文件

立法院衛環委員會27日開會，朝野立委意見分歧造成議事延遲。（記者方賓照攝）

2021/09/27 20:04

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今日通過疫苗採購調閱小組運作要點，確定召集人由衛環委員會2名召委，民進黨立委莊競程、國民黨立委蔣萬安輪流擔任，調閱對象為衛福部及所屬相關機關、疫苗採購相關部會，小組運作期間則為今起至立法院第10屆4會期結束為止。

立法院社福及衛環委員會今排定上午9點至10點審議「COVID-19（新冠肺炎）疫苗採購調閱專案小組運作要點」草案，但因為是否延長的議事程序問題，國民黨立委陳玉珍砲轟民進黨「鴨霸」，雙方爭吵不休，一度僵持不下，會議停擺約半小時後，順利進入逐條審查。

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主要審議草案有3個版本，民進黨立委吳玉琴等人提案有15條、國民黨立委蔣萬安等人提案有17條、民眾黨立委賴香伶等人提案有14條，多數條文大致相同，上午先行通過較無異議、相同內容的8條，下午再協商不同內容的9條。

不過，針對提案版本有差異的小組運作內容，最後朝野也達成共識，小組召集人由衛環委員會2名召委輪流擔任，小組會議須委員3分之1出席可開會，會議決議須出席委員過半數同意，但在場人數不足3人不得議決。

小組可調閱對象為衛福部及所屬相關機關、疫苗採購相關部會，運作期間為今起至立法院第10屆4會期結束為止。

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