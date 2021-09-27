藍營批申請CPTPP急就章 林靜儀PO公文打臉：幫中國找麻煩？

國民黨批政府是因為中國先聲奪人要加入CPTPP才急送件，林靜儀發文打臉。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/09/27 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣22日正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國民黨竟嗆政府是看中國先聲奪人才急就章。對此，前民進黨立委、醫師林靜儀今天（26日）發文打臉，要國民黨「先做好功課」再出來「說嘴」。

國民黨23日針對我國申請加入CPTPP一事提出質疑，批蔡政府執政這5年多來，對於台灣參與區域經貿多邊安排「只聞樓梯響、不聞人下來」，也未見審慎的全面評估與社會溝通，現突然宣布申請加CPTPP，很可能是迫於中共當局先聲奪人壓力下的被動反應。

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對此，總統蔡英文23日當天就強調，上任後這5年以來，政府便積極推動加入CPTPP的準備工作，且政府已安排啟動與CPTPP共十一個會員國展開正式入會前的諮商，處理雙邊關切事項，以表加入之誠懇與決心。

林靜儀今天也透過臉書分享2018年、2019年兩份有關討論加入CPTPP的電子公文，表示「我自己在國防外交委員會那一年，光是預算、專案報告、與他國遊說報告、相關產業衝擊預備，從存檔資料中就有外交部、經濟部、衛福部的委員會專案報告紀錄，外國訪賓的談話參考背景資料也有CPTPP的溝通狀況；在2019年經濟部國貿局的研討會上，就有勞動部、教育部、農委會、衛福部的報告事項。」

林靜儀不禁開酸：「中國國民黨你們嘛卡認真咧！你們外交國防委員會的委員是沒有去開委員會，還是開會時只顧著幫中國找台灣麻煩、洩漏國防機密？」

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